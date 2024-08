Flere flyruter i nord styrkes

Politikere og innbyggere i Finnmark har vært i harnisk, etter at flytilbudet ble endret tidligere i år.

Nå varsles det endringer.

Widerøe har gitt regjeringen et forslag til endringene i flyrutene, som kan tre i kraft fra og med 31. mars neste år.

Flyselskapet skal imidlertid først innhente synspunkter fra kommunene og fylkeskommunene, skriver Samferdselsdepartementet i en pressemelding.

Endringene innebærer blant annet følgende:

Sandnessjøen og Mosjøen får flere direkteavganger morgen og kveld til/fra Trondheim.

Widerøe vil dessuten opprette en kommersiell rute mellom Brønnøysund–Oslo.

Det blir et større fly som går mellom Kirkenes–Tromsø. Samtidig styrkes forbindelsen via Kirkenes til/fra Vadsø morgen og kveld.

Kapasiteten styrkes i høysesongen med økt etterspørsel på rutene til/fra Stokmarknes, Leknes og Svolvær.

FOT-rutene er flyruter hvor regjeringen griper inn for å sikre at det er tilstrekkelig flyavganger der hvor det ikke nødvendigvis lønner seg kommersielt.

Flere reagerer på flyrutene i Finnmark

Både ordførere og næringslivet har reagert på endringene i rutene langs kortbanenettet fra 01. april i år.

I Vardø kommune i Øst-Finnmark mistet flyplassen halvparten av sine FOT-ruter fra og med de nye rutene.

Ordfører Tor-Erik Labahå mente dette vil få store konsekvenser.

– En 50 prosent reduksjon i flyavgangene fra Vardø daglig er katastrofalt. Det er veldig dårlige nyheter for Vardø.

Ordfører i Vardø Tor Erik Labahå var en av mange ordførere i Finnmark som kom med kritikk og ville ha endringer etter omleggingen. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Mener at flere kommuner er satt tilbake i tid

Ordfører i Vadsø kommune, Wenche Pedersen, er også kritisk til flytilbudet og mener at det har medført ekstra utfordringer for kommuner som er avhengige av flytilbud.

Hun mener at FOT-rutene har fått en konsekvens hun ikke forventet. Tidligere gikk det kommersielle fly mellom Vadsø og Tromsø, men dette tilbudet falt bort etter regjeringen sin satsing på reduserte flypriser.

– Hele opplegget med billigere fly har resultert i at nesten alle kommunene, og våres kommune særskilt, er satt flere tiår tilbake, sier Pedersen.

Ordfører i Vadsø Wenche Pedersen har reagert etter at flytilbudet ble endret. Hun sier kommuner som Vadsø er satt flere tiår tilbake i tid. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

– Jeg er ikke i tvil om at motivene for lavere flypriser var bra. Men man har vært for lite opptatt av hva som blir konsekvensene i forhold til ruteopplegget. Og vi slåss nå med departement og delvis Widerøe, for å se hvordan vi kan gjøre det her.

Pedersen mener det hele er blitt det hun kaller for en «skitsak.»

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård har foreløpig ikke hatt anledning til å stille til intervju med NRK i denne saken.

Men Tom Kalsås i arbeiderpartiet, statssekretær i Samferdselsdepartementet har tidligere opplyst at det har blitt gjennomført grundige høringsrunder før det nye rutetilbudet trådte i kraft.