Nytt smitteutbrudd i Tromsø – behandles som mutert virus

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Ett år har gått siden landets første smittetilfelle ble registrert i Tromsø. Torsdag kveld ble det påvist koronasmitte hos åtte personer i kommunen.

– Det siste døgnet viser at vi fortsatt står i en pandemi og hvor lite som skal til for at smitten øker, sier ordfører i Tromsø, Gunnar Wilhelmsen.

Kommunen sier på pressekonferansen fredag at de vurderer strengere tiltak dersom koronasmitten sprer seg.

Smitteutbruddet behandles som et utbrudd av mutert virus, selv om dette ikke er påvist per nå. Kommunen regner med at smitten har utgangspunkt i Oslo-området.

De som bor i samme bolig som nærkontakter av koronasmittede bes også om å gå i karantene inntil videre.

Omfattende smittesporing

Blant de åtte koronasmitta i Tromsø er en ansatt ved restauranten «Pastafabrikken», som nå er stengt ned som følge av smitteutbruddet. En annen er tilknytta omsorgstjenesten på Kvaløya utenfor Tromsø.

Personer som har vært på flere kafeer, restauranter og treningssentre i byen bes nå om å være varsom på symptomer og teste seg.

Har du vært her? Ekspandér faktaboks Tromsø kommune ber personer som har vært på disse stedene om å være varsomme og teste seg dersom de har symptomer:

Smørtorget – søndag 21.02 kl. 11.30-13.15

Kaffebønna Stortorget – 21.02 kl. 13.15-13.40

Pastafabrikken – mandag 22.02 - torsdag 25.02

Eurospar Storgata – mandag 22.02 kl. 14.30-18.30

Feel 24 Strandvegen – tirsdag 23.02 ca. kl. 16.00-18.00

Sats Langnes – onsdag 24.02 ca. kl. 19.00-21.00

Vita Jekta – onsdag 24.02 kl. 10.00-14.00

I tillegg har to personer fra Oslo som var på besøk i Tromsø i helga fått påvist smitte.

Omfattende testing og smittesporing er i gang.

– Det pågår nå et stort smittesporingsarbeid. Vi har satt inn ekstra ressurser til dette arbeidet og til testing, sier fagleder ved koronasenteret i Tromsø, Øivind Benjaminsen.

Pågående utbrudd

Utbruddet blir beskrevet som pågående, der flere av dem som har testa positivt har hatt mange nærkontakter. Ifølge Benjaminsen, ventes derfor nye positive prøvesvar.

Kommunen ber nå alle som har vært på «Pastafabrikken» fra og med mandag til torsdag denne uka, om å være ekstra oppmerksom på symptomer.

– Vi kartlegger nå bevegelsesmønsteret til de smittede og deres nærkontakter. Dette er et stort og krevende arbeid, som vi vil ha flere svar på fredag. Vi kan ikke si noe helt sikkert om smittekilden i kveld, sa Benjaminsen torsdag kveld.

Det er nesten fire måneder siden Tromsø hadde en like alvorlig smittedag. 5. november ble 23 nye smittetilfeller bekrefta i Tromsø, tilknyttet flere videregående skoler.

Her testes videregående elever i Tromsø etter det siste store smitteutbrudd i november. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

Mange nærkontakter ved UiT

I Troms og Finnmarks nest største by Harstad, er også fire personer bekrefta smitta torsdag. De fire tilhører samme husstand og smittekilden knyttes til Østlandet. Ytterligere 59 personer er satt i karantene.

De fleste av nærkontaktene til de koronasmitta er knytta til UiT Norges arktiske universitet i Harstad. Campusdirektør Karl Erik Arnesen sier situasjonen er alvorlig.

– Vi vil stenge ned lokalene som er brukt der de smittede personen har vært, sier han.

Harstad kommune sier det er for tidig å si om dette er starten på et større utbrudd. De ber samtidig folk i samme husstand som nærkontakter av koronasmitta om å gå i karantene.

– Området personene har blitt smitta i er et område med mye mutantvirus. Vi ber derfor også de som er i samme husstand som nærkontakter av disse om å gå i karantene, sier kommunikasjonssjef i Harstad Øivind Arvola.

Bekymra for økt smitte

Det ble også bekrefta et nytt smittetilfelle i Setermoen Leir i Bardu kommune torsdag. Den smittede er satt i isolasjon og smittesporing er igangsatt.

Smittetallene stiger nasjonalt og i hovedstaden. Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet er bekymra.

Nakstad er spesielt bekymra for smittesituasjonen i Oslo og Agder, blant annet på grunn av mye skjult smitte i samfunnet.



Helseminister Bent Høie sa fredag at han er også er bekymra. Det siste døgnet er det registrert 551 nye koronatilfeller i Norge.