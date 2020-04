Flere år siden færre ble tatt av skred i Norge

«Kun» 30 personer er så langt denne vinteren tatt av skred, mot 69 i fjor. To personer har mistet livet, mot 13 i fjor.

Det viser ferske tall fra NVE.

Færre folk

Rune Engeset ved NVEs skredavdeling sier det i mars og april har vært færre folk i fjellet på ski og skuter som følge av koronasituasjonen.

– Dette er den perioden som statistisk sett har flest skredtatte og døde i Norge, sier han.

NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) har ikke tall som underbygger hvor mange folk som har vært i fjellet, men viser reise- og oppholdsrestriksjoner.

Heller ikke DNT (Den Norske Turistforening), som holder hyttene stengt til 1. mai, har mulighet til å tallfeste hvor mange som er i fjellet, men sier det har vært en roligere vinter.

– Koronautbruddet har påvirket antall folk som er ute på tur og hva slags turer vi går på.

– Når utenlandske turister ikke kommer inn til Norge, og nordmenn har fått reiseforbud, er det totalt sett færre folk på tur. Internt i de forskjellige turområdene har det vært en bra selvjustis på å velge trygge turer med god margin denne vinteren.

– Mer fokus på sikkerhet

Både DNT og NVE mener koronasituasjonen alene ikke nødvendigvis forklarer at det er færre skredofre i 19/20-vinteren.

Det har denne vinteren vært flere dager med uvær og høye faregrader med fokksnø enn vanlig, og færre dager med vedvarende svakt lag, sier NVE.

IKKE OVER: Håvard Lium i Troms turlag påpeker at vintersesongen fortsatt ikke er over. Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

– Skredforholdene har derfor vært enklere å forholde seg til i friluftslivet, men gitt desto mer å gjøre i forhold til skredfare på veg, jernbane og bebyggelse. Dette kan hatt betydning for antall døde og skredtatte så langt, sier Engeset ved NVE.

Anne-Mari Planke i DNT sier at antall skredulykker varierer fra år til år, men sett over tid er vi inne i en positiv tendens. Det er flere og flere som bruker fjellet, men antallet fatale skredulykker er redusert.

– Vi merker at det er stor etterspørsel etter kunnskap. Folk har lyst til å lære seg mer om skredvett, og vi har aldri arrangert så mange skredkurs som denne sesongen. Mange er på jakt etter kunnskap og informasjon for å ferdes mer trygt ute, sier hun.

Ingen omkomne i Troms

Det nå gamle Troms fylke var i fjor Norges desidert mest utsatte fylke for skredulykker. Av de 29 personene som siden vinteren 14/15 omkommet etter snøskred i Norge er 13 av dem i Troms.

Så langt i 19/20-vinteren har ingen mistet livet i Troms.

– Jeg tror de som har vært ute på tur denne vinteren i større grad har vært konservativ og tatt de rådene som er kommet om å ikke utsette seg for så store risikoer som man kanskje har gjort før, sier Håvard Lium som er leder for skredutvalget i Troms Turlag.

Gjennom årenes løp har det vært alvorlige ulykker i Troms med utenlandske turister. Best huskes skredet i Tamokdalen i januar 2019 som krevde fire liv. Og skredet i Kåfjord i 2012 der fem personer mistet livet.

SKREDET I TAMOKDALEN: Politi, frivillige redningsmannskaper og Forsvaret sto æresvakt da omkomne i skredet i Tamokdalen ble kjørt bort i januar 2019. Denne vinteren har mannskaper hatt mindre å gjøre. Foto: Arild Moe / NRK

Fortsatt fare

Lium advarer mot å tro at vintersesongen er over, og at mye har gått bra. Om våren er det fare for blant annet våte flakskred i Troms.

– Jeg vil vente en måned – minst – og kanskje mer enn det, før vi konkluderer. Vi er nok over den aller verste tiden, men det er fortsatt nok av problemer på fjellet, sier han.

Også vinteren 16/17 mistet to personer livet som følge av snøskred i Norge. Den gang var 35 personer registrert tatt av skred.

De siste årene har et klart flertall av omkomne etter snøskred vært skikjørere. Den nest mest vanlige er ulykker der skutere blir tatt av snøskred.