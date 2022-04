Biolog Craig Jackson letter forsiktig på lokket og titter inn i hver eneste kasse. Utålmodige øyne stirrer tilbake fra noen av kassene. I andre kasser lees det ikke på et øyelokk.

– Vi sjekker at ikke noen av revene har fått skader på veien, sier Jackson, som til daglig er biolog i Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Sammen med Miljødirektoratet og Statens Naturoppsyn er han på vei til fjells for å sette ut 25 fjellrevvalper. Utsettingen er en del av et langvarig arbeid med å reetablere fjellreven i Norge.

De siste femten åra er det satt ut 470 fjellrevvalper på steder som Varangerhalvøya, Nordreisa, Saltfjellet og Hardangervidda.

Denne gangen går turen til et fjellparti i Storfjord kommune i Nord-Troms.

Biologer fra Norsk institutt for naturforskning sjekker at fjellrevene har det bra etter turen fra avlsstasjonen i Trøndelag til Nord-Troms. Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

– Det har jo vært fjellrev i disse områdene tidligere. Her er det gamle hi som har stått tomme i mange år. Nå håper vi at det etablerer seg en ny stamme her, sier seniorrådgiver Thomas Johansen i Statens Naturoppsyn i Troms.

Var i ferd med å dø ut

Fjellreven er en liten krabat som lever i høyfjellet på den nordlige halvkule. Den er mindre enn rødreven, veier rundt 3–4 kilo, og er kjent for sin hvite pels.

Nettopp pelsen var hovedgrunnen til at fjellreven nesten ble utryddet på begynnelsen av 1900-tallet.

– Den holdt på å dø ut på grunn av overhøsting og uregulert jakt, forteller seniorrådgiver Karen Lone i viltseksjonen i Miljødirektoratet.

Allerede i 1930 ble fjellreven fredet, men bestanden har slitt med å ta seg opp igjen. Da avlsprosjektet ble satt i gang i 2005, var det bare rundt 50 individer igjen i Norge, Sverige og Finland.

En fjellrev. Foto: Norsk institutt for naturforskning

Med fem av revene på skutersleden, kjører vi flere mil inn på fjellet i Nord-Troms. Her skal de slippes ut i nærheten av et gammelt revehi.

Lange gresstuster som stikker opp av snøen, forteller oss nøyaktig hvor hiet er. Hiet hadde revebesøk senest i fjor, forteller Thomas Johansen, mens han plukker fram noen plastbegre med en gulaktig væske.

– Nå skal vi legge ut litt urin fra de samme revene vi har i kassene. Vi håper det får dem til å føle seg litt hjemme.

Fakta om fjellrev Ekspandér faktaboks Finnes i to fargevarianter, hvit og blå.

Lever i høyfjellet og Arktis, tåler ekstrem kulde.

Levealder fra 3-5 år.

Mindre enn rødrev, fra 2-5 kg.

Lever i parforhold med leveområder opptil 60 km2. Er knyttet til hi som kan være svært gamle.

Parringstid mars – april. Valpene blir født i mai-juni og vandrer bort fra hiet i september-oktober.

Kan vandre langt, opptil 200 mil.

Smågnagere og lemen er viktigste næringskilde. Spiser ellers det den kommer over.

Fjellreven i Skandinavia får store valpekull i toppår for lemen og smågnagere. Får få eller ingen valper i bunnår.

Rundt 1900 var fjellreven ganske vanlig i den norske fjellheimen, men på grunn av pelsen ble den jaktet på. I 1930 ble den totalfredet, men bestanden har likevel ikke klart å ta seg opp.

I Norge og Sverige er det satt i gang tiltak for å hindre at arten dør ut, ettersom den blir regnet som kritisk truet art.

I perioden 2011-2019 ble det funnet 255 fjellrevkull.

I 2019 skal det være minimum 212 voksne fjellrever i Norge. Kilde: Miljødirektoratet

Halvparten dør det første året

Noen hundre meter unna er det satt opp en foringsstasjon, slik at revene får litt ekstra å bite i den første tiden. Rundt omkring i Norge står det 150 slike foringsstasjoner som skal bidra til å bedre mattilgangen for fjellreven, slik at bestanden vokser raskere.

Likevel dør om lag halvparten av valpene det første året, noe avlsprosjektet tidligere har fått kritikk for av dyrevernere. Men ifølge Miljødirektoratet er en overlevelse på 50 prosent bra.

Karen Lone, seniorrådgiver i viltseksjonen i Miljødirektoratet. Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

– Det viser at de dyra som avles opp i fangenskap klarer seg godt når de slippes ut i det fri. De har jaktinstinkt, og de finner fram. Det er tall vi er veldig fornøyd med. Overlevelsen for ville dyr er jo også begrenset fra år til år, sier Karen Lone.

Så er tiden kommet for å slippe revene ut i det fri. Inngangene til det gamle revehiet frigjøres for snø. Deretter åpnes kassene.

Lynraskt piler fem fjellrever av gårde og ut av syne.

Naturrestaurering

Siden avlsprogrammet startet, har bestanden av fjellrev gradvis økt, og teller i dag vel 450 voksne dyr i Norge, Sverige og Finland.

Men fortsatt står fjellreven på rødlista over truede dyrearter. I nord er fortsatt situasjonen kritisk. Derfor skal enda flere valper settes ut i åra som kommer.

– Dette er jo naturrestaurering i praksis, og det er veldig fint å være med på i disse dager, sier Thomas Johansen i SNO.

– Hva betyr det for deg om det kommer ynglinger ut av dette?

– Det ville vært veldig artig. Da har vi lyktes med et av målene, nemlig å få dem til å bli flere på egen hånd, sier Johansen.