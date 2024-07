Hvor mye fisk fisker egentlig de utenlandske turistene i Norge?

Man skulle tro tallet var enkelt å svare på, for siden 2018 har fisketuristbedrifter langs hele kysten vært pålagt å melde inn antall fisk turistene har fått på kroken.

Men:

En liten båt med turister registrerte at de på en kort tur fisket hele 1,7 milliarder sei.

Hos en turistbedrift viste statistikken at turistene i snitt fikk 33.000 fisk per tur.

Tallene er selvsagt feil.

De sto likevel i statistikken til Fiskeridirektoratet, avslørte Kystmagasinet for to år siden.

Rapporteringen skulle sikre mer oversikt over fiskebestandene, men flere år senere viser det seg at innsatsen til turistene hittil ikke har resultert i pålitelige tall.

Systemet har såpass mange svakheter at tallene beskrives som ubrukelige uten en betydelig kvalitetssikring.

– Ja, det stemmer. Dessverre, sier forsker Keno Ferter ved Havforskningsinstituttet.

Forsker Keno Ferter mener dagens rapporteringssystem for turistene på fisketur i Norge, ikke fungerer. Foto: Emma Aldal Sætre

Det er derfor ingen som har helt oversikt over hvor mye fisk turistene fisker.

Store feilkilder

Forsker Ferter mener det er to hovedgrunner til at tallene ikke kan brukes som de er. Det ene er selve registeret over bedriftene. Feil type bedrifter ligger for eksempel inne på lista, som i for liten grad blir oppdatert.

Den andre og viktigste grunnen er selve rapporteringen av fiskefangsten.

– De kan jo føre inn det de vil, sier Ferter.

Det mener han er problematisk. Selv om bedriftene og turistene er flinke til å melde inn via en app, er det likevel fort å gjøre feil – som eksemplene viste over.

Kamp om turistene

I tillegg ligger oversikten over fangstene offentlig ute. Alle kan se hvor mye turistene har fisket hos den enkelte bedrift. Det er uheldig, mener Keno Ferter.

– Det er bedrifter som har sagt at turister har kansellert bestillinger fordi de så at naboene hadde mye høyere fangst.

Fisketurister har blitt et vanlig syn langs kysten av Norge. Rundt 2.000 turistbedrifter tilbyr slik aktivitet. Foto: Linda Bjørgan / NRK

Kan misbrukes

Systemet kan med andre ord misbrukes i kampen om å lokke til seg turistene.

Man kan også snu rundt på det.

Systemet kan også misbrukes til å underrapportere fangst.

Ifølge Ferter kan bedriftene gjøre det i frykt for å bli mistenkeliggjort for å drive uetisk fiske, eller bli beskyldt for å legge til rette for smugling. Ferter opplyser at de som er veldig flinke på å rapportere fangst, gjerne er de som også har den største fangsten.

– Så får de det rett i fjeset og sier at nå har vi gjort en innsats med rapportering, og det slår bare hardt tilbake mot oss, sier han.

Rapporteringen er likevel ikke helt bortkastet, ifølge Ferter. Så lenge man endrer hele systemet.

Han vil at kun noen tilfeldig utvalgte turistbedrifter hvert år skal rapportere inn antall fisk turistene får, og ikke alle som som i dag. Det vil gjøre det enklere å ha oversikt og å ha bedre kontroll, mener han.

Keno Ferter ved Havforskningsinstituttet har flere forslag til hvordan man kan få bedre oversikt over fisketurismen i Norge og hvor mye fisk som fiskes. Foto: ERLEND A. LORENTZEN / HAVFORSKNINGSINSTITUTTET

Skal bygges ut over tid

Også Fiskeridirektoratet har innsett at systemet har svakheter.

Seksjonsleder for fiskeriregulering, Trond Ottemo, opplyser at en arbeidsgruppe i direktoratet jobber med forslag til å forbedre regelverket og hvordan turistene rapporterer fiskefangsten.

Trond Ottemo i Fiskeridirektoratet opplyser at forslag til forbedringer av systemet vil bli lagt fram i august. Foto: Vegard Oen Hatten / Fiskeridirektoratet

Denne rapporten er ventet i august.

– Før rapporteringsordningen ble iverksatt var det ingen systematisk innsamling av opplysninger om turistfiskevirksomheter eller gjestenes fangster.

– Innføringen av gjeldende registreringssystem gir grunnlag for en løpende rapportering av data fra turistfiskenæringen, og må ses på som en start på noe som kan forbedres og bygges ut over tid, skriver Ottemo i en e-post til NRK.

Han viser også til at turistene i dag kun kan rapportere inn fem utvalgte arter.

Positiv til rapporteringen

Rolf Dagfinn Berge driver opplevelsesbedriften Arctic Nuvsvåg i Loppa, og har åtte båter tilgjengelig for turister. Selv om forskerne mener systemet har svakheter, er han fornøyd med appen som turistene må bruke til å rapportere inn fangsten.

– For oss er det veldig greit, fordi vi får oversikt over hva de fisker.

Han sier også at turistene ikke har noe problem med å bruke appen.

Rolf Dagfinn Berge driver fisketuristbedrift her i Nuvsvåg i Loppa kommune i Finnmark. Foto: Privat

Berge trekker også fram at appen er bra for sikkerheten, fordi turistene må gå igjennom en sikkerhetssjekk før de går ut på fiske.

– De må sjekke om de har bensin, om mobilene er ladet, skrive inn hvor mange som er i båten, hvor de skal gå og hvor lenge de skal være ute. Også registrerer de fiskefangsten når de kommer på land.

Han sier også at turistene følges opp tett når det gjelder hvor mye fisk de får ta med seg ut av landet, som er 18 kilo.

Berge mener myndighetene heller burde konsentrert seg om å få mer kontroll på det uregistrerte fisket. Med det mener han turister som ikke fisker hos en turistbedrift.