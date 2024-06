Fiskeryrket er Norges farligste: 156 har mistet livet siden 2000

156 fiskere har mistet livet på jobb siden 2000 ifølge Sintef. Det tilsvarer en fisker annenhver måned.

Tre fjerdedel av ulykkene skyldes fall over bord eller forlis, skriver Redningsselskapet (RS) i rapporten om drukningsulykker i Norge de siste fem årene. Resten skjedde etter fall mellom båt og kai.

– Sett opp mot hvor mange fiskere det er i Norge, så er det mange ulykker. Det er mer enn i andre yrker, sier Tanja Krangnes, fagsjef for drukningsforebygging i RS.

Både RS og Sintef konkluderer med at fiskeryrket fortsatt er Norges farligste yrke, og at sjarkfiskerne lever farligst.

62 prosent av drukningsulykkene skjedde fra små eller større fiskebåter.

I desember falt en fisker over bord utenfor Loppa i Finnmark. Han er fortsatt savnet.

I april ble den latviske krabbefiskeren Roman Solovjovs funnet i Barentshavet, over ett år etter at han falt over bord.

– Større risiko

– Det følger med en viss risiko med alt du gjør, men fiskeryrket er vel kanskje litt risikofylt.

Styreleder i Fiskarlaget Nord, Roger Hansen, er for tiden på havet med båten «Thor Arild». Han sier at alle fiskere tenker på sikkerhet på havet.

– Det er klart, alle fiskere tenker på risikoen ved det.

Hansen er bekymret for dem som fisker alene med faststående redskap, som for eksempel garn og line.

– Det tenker jeg egentlig mye på. Fiskere som drifter alene har en større risiko for å forulykke, enn de som er på en båt hvor det er flere folk.

Roger Hansen, styreleder i Fiskarlaget Nord, er ute på havet og fisker hyse og sei i disse dager. Der tenker han også på risikoen. Foto: Mathias Sommerseth Kjellmo / NRK

Han mener risikoen for å skade seg er stor.

– Jeg er klar over at jeg kanskje tråkker noen fiskere på tærne, men jeg tenker også på de som sitter hjemme den dagen en ulykke skjer.

Ifølge Sintef var over halvparten av de 156 fiskerne som har omkommet siden 2000 alene om bord.

– Dette sier noe om hvor risikofylt det er. Om noe skjer, er det ingen til å varsle eller hjelpe, sier forskningsleder for fiskeriteknologi ved Sintef, Ingunn Marie Holmen.

Foreslår samfiskeordning

Holmen har forslag til flere forebyggende tiltak, som at fiskeriforvaltningen må tilrettelegge sikker utøvelse på havet. Hun trekker også frem at opplæring og trening har vist seg å ha en forebyggende effekt.

– Grundig opplæring av nye i næringa er svært viktig.

Forskningsleder for fiskeriteknologi ved Sintef, Ingunn Marie Holmen. Foto: Sintef

I tillegg mener hun at man kan se på måten fiskeriteknologien utvikles på. Hun sier at fangsteffektiviteten til nå har vært drivkraften for utviklingen av ny teknologi, ikke fiskernes sikkerhet.

– Teknologien bør ideelt sett utformes på en måte slik at det ikke er mulig å gjøre feil eller skade seg. Nye produkter kan redde liv, sier Holmen.

Styreleder Hansen ønsker å gjøre det mer attraktivt å være to i en sjark, i stedet for en. Han foreslår en form for samfiskeordning.

– I dag har en fisker lov å samarbeide med seg selv, man kan ta to båter og fiske på den beste båten. La oss si at man kan slå sammen de to kvotene, og så skal man samfiske med en annen som også har to kvoter. Da hadde en forutsetning vært at begge er om bord.

Halvparten av de registrerte fiskerne i landet bor i de tre nordligste fylkene. Det er også i disse kystområdene, og ved Svalbard, at fiskere har mistet livet. Foto: Allan Klo

Nullvisjon

Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss sier at departementet er opptatt av at reglene ikke skal hindre god sikkerhet om bord.

– Det er ikke noe i fiskeriregelverket som er til hinder for at fiskere kan fiske sammen med andre, det være seg som skipper eller mannskap, for å ta kvotene som er tildelt.

Regjeringen etablerte i fjor høst en nullvisjon mot drukning.

– Vi vil gjøre arbeidslivet på havet tryggere, og har pekt ut en retning med nullvisjonen om ingen omkomne eller hardt skadde på nærings- og fritidsfartøy, sier Sivertsen Næss.

Hun sier at det jobbes med en handlingsplan som skal bestå av konkrete tiltak.

– Sjøfartsdirektoratet jobber også kontinuerlig med ulykkesforebygging og sikkerhet til sjøs, gjennom blant annet regelverksarbeid, tilsynsaktivitet og holdningsskapende arbeid.

Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss sier at det jobbes med en handlingsplan for å bedre sikkerheten. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

«Trygg fisker»

Drukningsulykker fra fiskebåter har de siste fem årene kun skjedd langs kysten i Nord-Norge og i farvannet rundt Svalbard.

– De nordligste fylkene har flest registrerte fiskebåter og fiskere i landet, og landsdelen har store sesongfiske etter flere ulike arter, sier Tanja Krangnes i RS.

I Norge er det registrert 10.573 fiskere, som har fiske eller fangst i havet som hovednæring eller binæring. Halvparten av fiskerne i fiskemanntallet er tilhørende i en av de tre nordligste fylkene.

Krangnes mener at forebygging av ulykker er kjempe viktig. Til høsten skal RS relansere kampanjen «Trygg fisker».

– Vi hadde en lignende kampanje for ti år siden, der vi jobbet ut mot både fiskere og deres familie for å ha fokus på det med sikkerhet om bord. Nå ser vi at det absolutt er på tide å gjøre en oppdatert versjon.