Nedgang skaper stor bekymring: – Ingen kvikkfiks

De siste årene har det, etter flere gode år, vært en kvotenedgang, noe som har ført til stor bekymring hos flere.

– Jeg ser at det er et taktskifte blant de ansatte. For tre år siden gikk vi ned 20 prosent, i 2023 gikk vi ned 20 prosent, og også i år gjør vi det.

Det sier kystbåtreder og Høyre-politiker Rolf Bjørnar Tøllefsen, som på ingen måte ser lyst på fremtiden.

– Kvoterådene for neste år er 31 prosent ned. Vi er på en tredjedel av det vi var på for noen år siden. Mengden fisk er bekymringsfull liten, sier han.

Lørdag formiddag gjestet Tøllefsen Helgemorgen på NRK1. Dette i forbindelse med Husøydagan i Senja, hvor blant andre fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss (Ap) stilte til debatt.

SAMLES: I disse dager arrangeres Husøydagan på Senja. Lørdag var det duket for fiskeridebatt. Foto: Pål Hansen / NRK

Ønsker dialog

Bekymringen knyttet til de store reduksjonene i fiskekvotene støttes av statsråd Marianne Sivertsen Næss (Ap).

– Etter flere gode år har det de siste årene vært kvotenedgang, og kvoterådene for neste år gir ikke grunn til å være optimistisk, sier ministeren.

Nedgangen har betydning for både fiskerne og kystkommunene.

BEKYMRET: Kvoterådene for neste år gir ingen grunn til optimisme, mener Sivertsen Næss. Bildet er fra et tidligere møte med næringen. Foto: Sebastian Faugstad / NRK

Sivertsen Næss peker på at grunnen til kvotenedgangen er at fiskebestandene går ned.

– Dette er ikke noe vi har en kvikkfiks-løsning på, og det må vi virkelig ta til etterretning, men jeg er absolutt bekymret.

Selv ønsker Ap-politikeren dialog med næringen og forskningsmiljøet. Dette for å diskutere situasjonen, samt komme frem til gode løsninger, forteller hun.

– Betydelig mindre

NRK har tidligere undersøkt de største kvoteselgerne. Disse 10 hadde til sammen gevinster på inntil 1,4 milliarder kroner fra båt- og kvotesalg fra 2016 til 2021.

Selv var Tøllefsen, gjennom Senjen Fiskeri, en av dem som hadde hatt størst salgsgevinster fra kvote- og båtsalg de siste årene. Rederiet hadde fra 2016 til 2021 driftsinntekter på 193,4 millioner kroner

Selv avviser Tøllefsen blankt at næringen nå bare tjener litt mindre.

– Renten har gått opp, og dieselprisene har også eksplodert. Alle disse faktorene gjør at inntjeningen blir betydelig mindre.

På spørsmål og myndighetene kan gjøre noe utover å fordele det rettferdig, svarer Sivertsen Næss:

– Stortinget har nettopp vedtatt en ny kvotemelding, der man har sørget for at den minste flåten kommer styrket ut. Det kan man få på plass allerede fra 2025, så sånn sett kan man si at man har fått til den omfordelingen, sier hun.