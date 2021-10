Onsdag ettermiddag holdt fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) oppvaskmøte om trakassering i fiskerinæringa.

Selv om han synes det var et godt møte, er han ikke beroliget.

Ifølge Skjæran har kvinnene som har stått frem om trakassering i næringa opplevd massiv hets og sjikane på nett. Det mener han må stoppes.

– Så lenge det foregår sjikane på nett for de som har stått frem er det ingen grunn for noen å være beroliget.

Fiskeriministeren sier at alle aktører må ta ansvar, og at han tror de kommer til å gjøre det.

– Det aller viktigste er at de som driver med trakassering blir stoppet. At de som har ansvaret tar det ansvaret. At alle de skikkelige mannfolka som arbeider i denne næringa, både avstår fra trakassering, men også står opp for de som rammes av det.

Kjell Ingebrigtsen, leder i Norges Fiskarlag, foreslår harde tiltak mot de som ikke tar problemet med trakassering i næringa på alvor. Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

System for varsling

Under møtet i dag foreslo leder i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen, et felles varslingssystem for alle organisasjonene innenfor fiskerinæringa, slik at det skal være trygt å varsle om trakassering.

– Det skal være en trygg varslingskanal. Så alle de som har en sak å melde, enten den er stor eller liten, skal føle en trygghet fra dag én at saken blir behandlet på en akseptabel måte.

Han mener det er viktig å få frem alle typer saker, for å få bort trakasseringa. Lederen i Fiskarlaget innrømmer at man til nå ikke har vært gode nok.

– Dette er noe som skal ha høy prioritet.

Ingebrigtsen sier at lærlingene som kommer om bord på fiskebåtene, skal få tydelig beskjed om at det er nulltoleranse for trakassering, og at det er noe man tar på alvor.

– Hva vil du si til kvinnene som har stått frem?

– Jeg vil si at de skal føle trygghet for at sånne typer historier vi har vært vitne til, det skal vi ikke være vitne til i fremtida.

Tidlig i oktober tok den 23 år gamle fiskeren Susanne Mortensen til orde mot diskriminering og trakassering i fiskeriyrket.

Mange engasjerte seg, og temaet ble satt på dagsorden.

For omtrent en uke siden innkalte fiskeriministeren til dagens møte om arbeidsforhold og likestilling i fiskeri- og sjømatnæringen.