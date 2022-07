Da Arbeiderpartiet og Senterpartiet presenterte regjeringsplattformen sist høst, varslet de også en ny kvotemelding for fiskerinæringa.

Nå er arbeidet med den nye meldinga i gang – bare to år etter at Solberg-regjeringa la frem sin melding.

Ifølge fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap) skal den nye kvotemeldinga gi forutsigbarhet for fiskerinæringa og sikre bosetting, aktivitet og lønnsomhet langs kysten.

– Vi ønsker en mye sterkere forankring i næringa for de veivalgene vi gjør. Regjeringa ber om forutsigbarhet, og det er det vi ønsker å levere på. Derfor har vi også lagt til rette for en så bred og demokratisk prosess som vi gjør nå, sier Skjæran.

Han viser blant anna til at det er oppnevnt en egen referansegruppe med representanter fra næringa.

– Jeg legger til grunn at vi på denne måten kan sikre god forankring i næringa og noe som kan stå seg langt inn i tid, sier Skjæran.

Et av forslagene er å skape flere helårige arbeidsplasser i fiskerinæringa og færre sesongarbeidere.

Store behov for endringer

Høringsfristen er satt til 7. oktober, og Skjæran lover at den endelige meldinga skal være klar i løpet av 2023.

– Om næringa skal ha mulighet til å utvikle seg trengs det en god prosess, og derfor håper jeg mange vil benytte anledningen til å gi et godt gjennomarbeidet svar på høringen, sier Skjæran.

Ifølge fiskeriministeren viser befolkningsutviklinga langs store deler av norskekysten det store behovet for endringer.

– De som høster av fellesskapets ressurser må legge mer igjen i de lokalsamfunnene og regionene der naturressursene finnes. Det er også bærende i arbeidet med kvotemeldinga, sier Skjæran.

Følgende temaer er på høring: Ekspandér faktaboks Rammebetingelser for den minste kystflåten.

Gruppeinndeling i kystfiskeflåten og relevante størrelsesbegrensninger.

Fordeling av strukturgevinst fra utløpt tidsbegrensning i strukturkvoteordningen.

Kvotefordeling for nordøstarktisk torsk og NVG-sild. (Kilde: Nærings- og fiskeridepartementet)

Vil ha flere helårige arbeidsplasser

Mange i fiskerinæringa har klare krav til det arbeidet regjeringa nå er i gang med.

Tromvik fiskarlag på Kvaløya mener for eksempel at de minste båtene må få fylt sine kvoter først. Fiskarlaget er også opptatt av at det blir skapt flere lokale arbeidsplasser.

– Vi må ikke legge fisken på frysehotell og sende den med trailer til kontinentet. Den må bearbeides på land i Norge. Da blir det arbeidsplasser, sier leder Roar Arne Robertsen.

Roar Arne Robertsen, leder for Tromvik fiskarlag, har flere forslag til hvordan man kan skape flere arbeidsplasser i fiskerinæringa. Foto: Aurora Berg / NRK

Ingen løsning på bordet enda

Å skaffe flere helårige arbeidsplasser i fiskerinæringa er også et av målene for regjeringa.

Men hvordan det skal gjøres, kan ikke Skjæran svare på nå.

– Det er mange grep som må til for å få helårsarbeidsplasser, og det skal vi komme tilbake til. Men den største utfordringa hvitfiskindustrien har, er at man har tilgang på råstoff bare deler av året.

Derfor mener Skjæran de må se på ordninger som sikrer bedre tilgang på råstoff i større deler av året.

– Hvis ikke lykkes man ikke med å bygge helårige arbeidsplasser, sier fiskeriministeren.