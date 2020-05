Fisker omkom i Finnmark: – Nå må det komme tiltak

Fisker Tom Vegar Kiil synes det som har skjedd er fryktelig trist og sier det berører miljøet i området. Han forteller at tankene går til dem som sitter igjen.

– Vi har det uttrykket at havet gir og havet tar, men det er fra gammelt av. Vi kan gjøre tiltak for å unngå at dette skjer flere ganger.

Fredag kveld ble det satt i gang et omfattende søk ved Breivikfjorden utenfor Sørøya da mannen ikke vendte tilbake fra fiske. Redningsskøyte, to helikoptre og flere fiskefartøyer var med i søket.

Sent fredag kveld ble en mann funnet i sjøen. Han ble fløyet med redningshelikopter til sykehuset i Hammerfest.

– Der ble han bekreftet omkommet. Pårørende er varslet, sier redningsleder Sten Rune Nikolaisen ved Hovedredningssentralen for Nord-Norge.

Det var den 50 år gamle Kristian Elvevoll fra Sørreisa som ble funnet omkommet da båten hans forliste fredag kveld, opplyser politiet lørdag ettermiddag. I samråd med de pårørende frigir politiet navnet.

Fredag kveld ble det satt i gang et omfattende søk etter en savnet fisker. Han ble senere funnet og bekreftet omkommet. Foto: Oddbjørn Jacobsen

Vet ikke årsaken

Kiil er ferdig for sesongen. Han fulgte med på letearbeidet.

– Jeg har mistet noen kollegaer på sjøen. Vi har det farligste yrket. Nå må det gjøres tiltak for å nekte havet å ta flere.

Av drøyt 11.000 registrerte yrkesfiskere, døde seks på jobb hvert år i perioden 2009-2018, ifølge Sjøfartsdirektoratet.

Det er fortsatt ikke sikkert hva som er årsaket ulykken fredag kveld.

Redningsskøyte, to helikoptre og flere fiskefartøyer var med i søket. Foto: Oddbjørn Jacobsen

– Vi er inne i etterforskningsfasen. Vi vet foreløpig ikke hva som har skjedd, men vi bistår havarikommisjonen i deres arbeid, sier operasjonsleder i Finnmark politidistrikt, Gunnar Øvergård til NRK.

Det er søkt etter båten, men foreløpig er det kun funnet vrakgods i sjøen.

– Det er funnet vrakrester etter forliset, men selve båten er ikke lokalisert.

Vil finne ut hva som har skjedd

– Innledningsvis vil vi gjøres en forundersøkelse for å finne fakta. Men i utgangspunktet skal vi undersøke hvis dette er et yrkesfartøy, sier Dag S. Liseth, leder av Sjøfartsavdelingen i Statens havarikommisjon .

Sjøfartsavdelingen i Statens havarikommisjon gjennomfører sikkerhetsundersøkelser. De undersøker først og fremst for å finne ut av hva som har skjedd for å komme med eventuelle råd for å unngå lignende ulykker i framtiden.

– Det er sannsynlig at vi kommer til å undersøke denne saken nærmere med vårt mandat. I våre undersøkelser tar vi ikke stilling til straff og skyld, kun forebyggende, sier Liseth.