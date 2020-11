– Tana-meieriet er for oss en sikkerhet for at vi får levert, sier melkebonde Svend Andersen.

Han er en av fire eiere i samdriften Návet Doallu i Tana. De har over 200 kyr til sammen, noe som gjør melkeproduksjonen til en av de største i landet.

Melkebonde Svend Andersen frykter for meieriet sitt i Tana. Foto: Sidsel Vik / NRK

I dag er meieriet de leverer til bare noen kilometer unna. Men når Tine-konsernet skal utrede meieristrukturen i Tana og Alta på nyåret frykter han at det vil ende med nedleggelse.

Det betyr at melken må transporteres til nærmeste meieri som ligger på Storsteinnes – om lag 700 kilometer unna.

– Dit er det sju-åtte fjelloverganger som blir stengt i ny og ne. Da er det egentlig bare å åpne opp og tømme ut melka, forteller Andersen.

For å redde de små meieriene i distriktene krever bøndene at avgiften på 180 millioner kroner Tine må betale til konkurrentene årlig, fjernes.

– Urettferdig

– Spørsmålet er om det kanskje er på tide at denne avgiften avvikles, sånn at man kan styrke de små meieriene som ligger rundt om i landet, sier melkebonde Mari Trosten.

Melkebonde Mari Trosten mener distribusjonsavgiften må fjernes. Foto: Sidsel Vik / NRK

Hun er en av de fire eierne Návet Doallu i Tana, og mener det er urettferdig at avgiften går utover distriktsbøndene.

– Tine er under press nå, og da vurderes alle meieriene. I denne runden er det meieriene i Finnmark som vurderes om de skal ha livets rett, sier hun.

Samvirket Tine Ekspandér faktaboks Melkebønder som er medlemmer og leverer melken, er Tines eiere.

Til sammen er det 9567 eiere i Tine, og 7728 samvirkegårder.

I et samvirke får eierne sin del av resultatet gjennom betalingen de får for melken de leverer.

Hvert medlem har én andel i Tine.

Tine hadde i 2019 et driftsresultat på 1189 millioner kroner. Kilde: Tine.no

Krever avgiftskutt

Avgiften på om lag 180 millioner kroner går til å subsidiere Tines konkurrenter.

Arbeiderpartiet krever at den blir fjernet fordi konkurrentene har etablert seg med meierier i mer tettbygde strøk i Sør-Norge. De slipper dermed ulønnsomme utfordringer med lange avstander og stengte veier.

– Vi mener det er helt feil at det brukes statlige subsidier for å stimulere meieriproduksjon blant de billigste bøndene i de mest befolkningstette områdene, sier Tana-ordfører Helga Pedersen (Ap).

Ap-ordfører i Tana, Helga Pedersen, mener Tine og konkurrentene må konkurrere på like vilkår. Foto: Sidsel Vik / NRK

Dersom subsidiene fjernes, mener ordføreren at det kan være med på å redde meieriene.

– Det sier seg selv at muligheten for å sikre framtida for Tine i Tana henger sammen med Tine sin konkurransekraft og lønnsomhet på et overordnet nivå, sier hun.

Nå forventer ordføreren at regjeringa bidrar. I en uttalelse krever også Øst-Finnmark regionråd at denne avgiften fjernes for å sikre meierier i Finnmark.

Forventes svar før nyttår

I tillegg har bondeorganisasjonene bedt Landbruks- og matdepartementet se på avgiften Tine betaler sine konkurrenter.

Statssekretær Widar Skogan sier de skal få svar før nyttår, men at det ikke ønsker å blande seg inn i selve meieristrukturen.

– Meieristrukturen styres av eierne, og eierne er bønder, slik at det er et bondestyrt samvirke som gjøre sin egne disponeringer på fritt grunnlag ut ifra konkurranse, inntjening, kostnad og andre mål som de måtte ha, sier Skogan.