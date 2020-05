Finnmarking tiltalt for å ha fått psykisk utviklingshemmet mann til å ha sex med fastbundet kvinne

Kvinnen, som på et tidspunkt var mannens samboer, var ifølge tiltalen fastbundet og hadde bind for øynene da mannen i 40-årene utnyttet mannen med psykisk utviklingshemming til å ha sex med henne. Handlingene ble utført mot lovnad om penger.

Mannen i 40-årene skal også ha filmet, og delvis spredt hendelsen, som skjedde i november i fjor.

Han er også tiltalt for en rekke nettovergrep mot barn. Overgrepene begynte i 2012 og omfatter blant annet at han skal ha fått flere jenter under 16 år til å sende ham nakenbilder av seg selv, at han sendte bilder til barna av at han utførte seksuelle handlinger med seg selv, og at han lastet opp seksualiserte bilder av barn på nettet.

Han er også tiltalt for å ha delt nakenbilder eller -film av samboeren uten hennes samtykke.

Rettssaken mot mannen starter i Øst-Finnmark tingrett 8. juni, og det er satt av fem dager til saken.