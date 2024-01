Mannen i 50-årene er nå dømt til 12 år i fengsel. Han må betale over en million kroner i erstatning til de fire filippinske jentene, som ifølge dommen var 12–13 år gamle da mannen hadde seksuell omgang med dem.

Dommen falt i Vestre Finnmark tingrett fredag – og er knusende:

«Handlingene fremstår som utnyttelse av barn i en ellers svært vanskelig livssituasjon, hvor de ba om penger til mat, skole, transport, eller lignende. Tiltalte har utnyttet denne situasjonen til sin egen tilfredsstillelse ved flere anledninger, noe som gjør saken mer alvorlig.»

Broren varslet politiet

Politiet ble tipset om mannen allerede i 2019, mer enn to år før overgrepene fant sted.

En slektning av mannen var bekymret for at han var mye på Filippinene og at han hadde en spesiell interesse for barn, meldte Altaposten da saken gikk for retten.

I 2022 kom det enda en bekymringsmelding, den gang fra mannes egen bror:

Broren hadde overtatt en harddisk og funnet en video av mannen sammen med en jente på knapt ti år.

Da politiet bestemte seg for å ransake mannen i april 2022, var det akkurat litt for sent. Han hadde dratt fra Norge en måned tidligere.

Noen måneder senere forgrep han seg på de fire jentene.

Overgrepene skjedde mellom desember 2022 og april 2023. Men da mannen kom tilbake til Norge, hadde politiet forberedt seg godt. Han ble ransaket og pågrepet.

Delvis innrømmet

Mannen innrømte til dels det han ble tiltalt for, men først etter at politiet konfronterte ham med bilder og video som de hadde beslaglagt.

Finnmarkingen var allerede etterlyst internasjonalt før han kom tilbake til Norge, sier statsadvokat Jørn Henning Bremnes, som var aktor i saken.

Bremnes sier politiet i Finnmark sammen med kolleger på Filippinene gjorde et omfattende arbeid for å finne ut hvor overgrepene var begått og hvem som var ofre.

–- Slik jeg vurderer det, er det et svært godt utført arbeid for å identifisere dem og fremskaffe sikker informasjon om fødselsopplysningene.

Under rettssaken innrømte mannen seksuell omgang med mindreårige, men ikke med jenter under 14. Foto: André Bendixen / NRK

Mannens egne opptak viser at han har ulike former for seksuell omgang med jentene.

Han hevdet imidlertid at jentene var eldre. En hadde fortalt ham at hun var 15, og han overhørte en annen si at hun var 17, forklarte han.

Retten forholder seg til attester som er lagt frem og slår fast at jentene var 12 og 13 år gamle da overgrepene startet. Han hadde plikt til å undersøke hvor gamle de var, og kunne ikke gå ut fra det han hadde hørt, heter det i dommen.

Bilder og video viser også at de så svært unge ut, mener retten.

Hver av de fire er tilkjent 280.000 kroner i erstatning.

Forsvarer Tom Barth-Hofstad vil anke saken på vegne av klienten. Han sier fødselsattestene ikke holder som bevis for at jentene var under 14. Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

Vil anke

Forsvarer Tom Barth-Hofstad sier han har snakket med klienten, og det er klart at dommen blir anket.

– Resultatet er oppsiktsvekkende og bør bli prøvd for lagmannsretten, sier forsvareren til NRK.

Barth-Hofstad mener tingretten ikke burde stolt på fødselsattestene til jentene, fordi de ikke er skaffet til veie på riktig vis. De burde vært sendt gjennom Utenriksdepartementet eller vært bekreftet med et såkalt apostillestempel, sier han.

– En av de to betingelsene må være på plass før du kan vektlegge et utenlandsk dokument, sier Barth-Hofstad.

– Så har jo også moren til den ene av jentene i et lydklipp vi har spilt av i retten, bekreftet at jenta er ett år eldre enn det som fremgår av fødselsattesten. Så det er all god grunn til å stille spørsmål ved om den er riktig.

I dommen går det frem at tingretten har vurdert disse argumentene. De har likevel kommet frem til at attestene er pålitelige.

Alderen på jentene er avgjørende for straffenivået i saken, fordi seksuell omgang med barn under 14 regnes som voldtekt.

– Han har erkjent straffskyld for at de var under 16, men ikke yngre enn 14, sier forsvareren.

Les også En slibrig kommentar fra en lærer førte politiet i Troms til Filippinene

Plikt til å avverge

Thale Skybak er seksjonsleder i Redd Barna, som jobber for å forebygge og bekjempe vold og overgrep mot barn. Hun vil ikke kommentere den konkrete saken, men sier at alle barn har rett til beskyttelse mot vold og overgrep. Det går frem av både norsk lov og internasjonale konvensjoner.

– Hvis man mistenker eller tror at noen blir utsatt for overgrep, har man ansvar for å melde fra om dette. Man er oppfordret til å melde fra til hjelpeinstans, som barnevernet eller politiet, slik at man får avverget det og innfridd barns rett til beskyttelse.

– Mange vil kanskje være redd for å kaste mistanke over noen som likevel ikke har gjort noe galt?

– Ja, derfor velger mange å ikke si ifra. Men vi voksne har en plikt til å forsøke å stoppe og avverge overgrep, sier Skybak.

Alle har plikt til å avverge overgrep, sier Thale Skybak i Redd Barna. Foto: Redd Barna

PS: Norsk straffelov gjelder også for noen forbrytelser som er begått i utlandet, deriblant seksuelle overgrep.