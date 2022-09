Finn.no grep inn etter svartebørshandel av gratisbilletter til Karpe-konsert

– Da vi så presseoppslagene om Glød i helgen, valgte vi å legge inn sperre på å legge ut billetter for konserten.

Det sier leder for forbrukertrygghet i Finn.no, Geir Petter Gjefsen, til NRK.

Leder for forbrukertrygghet i Finn.no, Geir Petter Gjefsen, bekrefter at de har lagt inn Foto: Caroline Roka / Finn

Gratisbilletter endte på svartebørsen etter at systemet krasjet da billettene til Glød ble lagt ut fredag.

Flere fikk sikret seg et titalls billetter, til tross for at det ikke skulle være mulig å reservere mer enn to av gangen.

De mange annonsene som lå ute på Finn.no er nå fjernet.

I dette tilfellet har de også valgt å legge inn sperre for «ønskes kjøpt», fordi det er snakk om gratisbilletter.

– Man kan selge billetter til pålydende pris på Finn.no, men i og med at dette er gratisbilletter som selges videre for en pris vil vi anse dette som svartebørs, sier Gjefsen.

Marius Øvrebø-Engemoen, daglig leder i GramArt, mener salg av gratisbilletter faller i en gråsone i svartebørsloven. Foto: Eva Rose

En tydelig gråsone

I Lov om forbud mot prispåslag ved videresalg av billetter til kultur- og idrettsarrangementer står det at en ikke kan selge billetter til høyere pris enn den først ble solgt for.

Men hva om den ikke ble solgt i utgangspunktet?

– Det er klart at er uheldig når sånt skjer. Om det er ulovlig synes jeg er vanskelig å gi et helt klar ja- eller nei- svar på, sier Marius Øvrebø-Engemoen.

Han er daglig leder i GramArt, landets største interesseorganisasjon for artister.

Han problematiserer gråsonen som nå oppstår med svartebørsloven og gratisbilletter.

– Dette er egentlig ikke et salg. Samtidig er et av formålene med loven å sikre at flest mulig publikummere skal ha tilgang på kulturarrangementer.

At noen kjøper opp veldig mange billetter for å selge de videre mener Øvrebø-Engemoen hindrer publikums tilgang til arrangementer.

– Det er akkurat det samme formålet som ligger bak, som gjør seg gjeldende her også.

Han kaller det en gråsone.

– Jeg tror ikke nødvendigvis vi får svar på hva som er rett og galt her, sier han.

Tromsø-artisten Dagny kommer også til gratiskonserten i Tromsø 24. september. Foto: Tom Øverlie / NRK

Over 70.000 forsøkte å få billetter

Sparebank 1 Nord-Norge, som arrangerer gratiskonserten som holdes i Tromsø, innrømmer at de ikke var forberedt på de tekniske utfordringene.

Fredag la de ut 20.000 billetter.

– I etterpåklokskapen så kan vi si at burde vi ha vært forberedt, sier Stein Vidar Loftås, kommunikasjonsdirektør i Sparebank 1 Nord-Norge.

Loftås understreker at når han ser på tallene i ettertid, så er de aller fleste billettene fordelt slikt banken hadde forventet. Foto: Petter Strøm / NRK

Glød fikk enorm skapte enorm engasjement etter at de slapp artistene: Karpe, Dagny, ISÁK og RSP & Thomax.

Ifølge Loftås har 70.000 mennesker forsøkt å få tak i billetter.

– Om alt hadde gått helt smurt, hadde vi likevel endt opp med at 50.000 mennesker ikke hadde fått billett og blitt skuffet, mener Loftås.

Sparebank 1 Nord-Norge tar sterkt avstand fra svartebørssalget, sier Ulriksen. Foto: Marius Fiskum

Det bekrefter også konsernsjef i Sparebanken 1 Nord-Norge, Liv Ulriksen.

– Over 8000 enkeltpersoner har fått billett til konserten. Det blir cirka 2,3 billetter på person.

Konsernsjefen sier at banken ikke vil annullere billettene som ble sluppet fredag.

De tar selvkritikk for at billettslippet ikke gikk som forventet.

– Det gjør også billettprodusenten. Kvaliteten var ikke god nok, og det gjorde at vi ikke er stolt av det som skjedde.