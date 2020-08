Finland stenger for Norge og flere land

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Årsaken er den økende koronasmitten i disse landene. Det opplyste den finske regjeringen på en pressekonferanse onsdag morgen.

Selv om Finland stenger grensa til Norge igjen, åpnes det for at de som bor på norsk og svensk side av grensa skal kunne reise til Finland.

Innenriksminister Maria Ohisalo opplyser at bare grenseregionens innbyggere får reise til og fra Finland.

– Vi vet ikke hvor lenge vi skal leve med dette. Vi vil at man skal kunne leve et normalt liv mellom to land, sa hun på pressekonferansen.

Hvilke området i nordre del av Norge dette gjelder, er foreløpig uklart.

Folk i Troms og Finnmark som bor ved grensa til Finland, er nært knyttet til finlenderne. Mange har også familie på kryss og tvers av landegrensene.

Finland åpnet grensa til Norge 15. juni i år. Grensa til Sverige har vært stengt siden koronaubruddet startet i vinter.

De nye reisereglene gjelder fra lørdag 29. august.

736 km lang grense til Norge

Den norsk-finske grensa er 736 kilometer lang. Den går fra Treriksrøysa i Storfjord i sør til Treriksrøysa i Pasvikdalen i nordøst.

Det er seks grenseoverganger mellom Norge og Finland. De er på Kilpisjärvi, Polmak, Utsjoki, Neiden, Kivilompolo og Karigasniemi.