De nye landene som Finland åpner sine grenser for er Nederland, Belgia, Italia, Østerrike, Hellas, Malta, Tyskland, Slovakia, Slovenia, Ungarn, Liechtenstein og Sveits.

I tillegg åpnes det også opp for reisende til og fra Kypros, Irland, Andorra, San Marino og Vatikanstaten. Dessuten får også arbeidere fra Thailand komme til Finland for å plukke bær.

Årsaken er at koronasmitten i disse landene har gått ned til det Finland mener er et akseptabelt nivå.

Fra 15. juni åpnet Finland grensene til Norge, Estland, Litauen, Latvia, Danmark og Island.

Finland er et populært ferieland for nordlendinger, og det er seks grenseoverganger mellom landene våre.

– Trist beslutning

Men Finland holder fortsatt grensa til Sverige stengt. Årsaken er at det fortsatt er mye smitte i Sverige. Per 9. juli er ti personer i Norrbotten innlagt på sykehus på grunn av koronasmitte. Det siste døgnet er 14 flere personer i den nordsvenske regionen smittet, og totalt er 73 personer døde på grunn av viruset.

– Nå ser det ut som at den svenske epidemitoppen er nådd og at situasjonen er i bedring. Men Nord-Sverige, for eksempel Gällivare, er et uromoment, sier den finske utenriksministeren Pekka Haavisto til YLE.

Kommunalråd i Haparanda, en grensekommune i Nord-Sverige, er skuffet over finnene.

– Det er en trist beslutning. Og jeg tror ikke det vil bidra til at smitten blir mindre. Dette er ingen langsiktig løsning, sier kommunalråd Sven Tornberg til SVT.

Fredag kommer norske myndigheter med nye reiseråd.

Fakta om FHIs kriterier for grenseåpning Ekspandér faktaboks Kvantitative kriterier i det aktuelle landet * Færre enn 20 smittede per 100.000 innbyggere i uka de siste 14 dager. * Innleggelser på intensivavdeling siste 14 dager: Færre enn 0,5 per 100.000 innbyggere. * Færre enn 5 prosent andel positive prøver siste 14 dager. Kvalitative kriterier i det aktuelle landet * Alle med mistenkt covid-19, uavhengig av alvorlighetsgrad, oppfordres til å bli testet. * Det er etablert et system for smittesporing rundt alle bekreftede tilfeller. * Det er tilgjengelig informasjonsmateriale for dem som reiser. * I tillegg skal det gjøres en helhetsvurdering av kriteriene, og ytterligere informasjon kan tillegges vekt ved vurderingene. Kilde: Folkehelseinstituttet