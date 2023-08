Med 20 millioner kroner i kofferten kom finansminister Trygve Slagsvold Vedum lørdag formiddag kjørende over moloen til fiskeværet Husøy i Troms.

Regjeringen foreslår at pengene gis over neste statsbudsjett, slik at havna på øya blir forbedret for å kunne ta imot større båter.

– Det er avgjørende viktig med gode havner, sa Vedum.

Lørdag hadde også sola titta frem, og kastet sine stråler i ansiktet på Senterpartilederen mens han lanserte nyheten.

Det står i stor kontrast til fredagen, da mørke skyer med regn lå som et teppe over fjellene på Senja, mens Vedums partifeller i nord var opptatt med å gruble over hvor velgerne deres har blitt av.

Senja-ordfører Tom-Rune Eliseussen, fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran og finansminister Trygve Slagsvold Vedum på Husøy tidlig lørdag ettermiddag. Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Stort fall

7,3 prosent. Det er den knallharde dommen i Troms, som Senterpartiet våknet opp til fredag. Det er en nedgang på 16,8 prosentpoeng fra valget i 2019.

Bedre står det ikke til i Nordland og Finnmark der partiet har mistet 13,8 og 17,3 prosent av velgerne sine, viser NRKs ferske måling.

Men Vedum var i godt humør.

– Vi har ikke gått til valg ennå, sier Vedum om målingen.

Han viser til at regjeringen har realisert mange større prosjekter som gagner Nord-Norge, slik som billigere fly og gratis ferge.

Likevel vender velgerne Senterpartiet ryggen.

– Nå var dette en måling, og så skal vi ha valg. Og i dag gleder vi oss over at vi får på plass penger til ny havn, ny aktivitet som skaper forutsigbarhet og trygghet over den utrolig viktige fiskeri- og havbruksnæringen på Senja, sier Vedum.

Senterpartiet faller som et lodd i nord, men greide likevel å holde valgboden på Husøy på bena i helga. Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Husøy: – Verden står for våre føtter

Husøy havn er en av havnene i Nord-Norge som tar imot aller mest fisk.

De 20 millionene statsrådene kom med i dag er første ledd i flere overføringer som må til for å gjøre noe med havna. Den har ikke nok dybde til å betjene de større båtene.

Dette har ført til grunnberøringer. De større fartøyene vegrer seg for å gå inn til Husøy.

– Nå setter vi i gang. Vi skal mudre denne havna, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran, som også besøker Husøy.

Rita Karlsen, administrerende direktør Brødrene Karlsen, på Husøy i august 2020. Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Rita Karlsen, administrerende direktør i hjørnesteinsbedriften Brødrene Karlsen, har lenge ventet på penger til havnen.

– Vi er kjempeglade i dag. Dette betyr ei sikkerhet og ei trygghet for at den satsingen vi har gjort er rett. Nå kommer havna på plass, og verden står for våre føtter, sier hun.

Ordfører i Senja Tom Rune Eliseussen (Sp) var også fornøyd.

– Dette er veldig bra for både Husøy-samfunnet og Senja kommune. Dette gir oss fremtidstro, sier han.