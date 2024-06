Fikk utslag på promilletest: Hadde pusset tennene med bakepulver

Lørdag morgen hadde politiet promillekontroll i Tromsø. 92 førere ble kontrollert. En sjåfør anmeldes for lavpromille, men ikke førerkortbeslag.

Politiet opplyser også at en enn annen sjåfør først blåste til lavpromille, men blåste til 0,0 like etter.

– Vedkommende opplyste å ha pusset tenner med bakepulver. Hvorfor i all verden vedkommende pusset tenner med bakepulver vites ikke med sikkerhet, men det antas å være et kjerringråd for hvitere tenner, skriver poltiet på X.

– Det er i alle fall hevet over enhver tvil at bakepulver, som normalt hever bakst, i dette tilfellet hevet politibetjenters øyenbryn.