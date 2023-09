– Drømmen min har gått i oppfyllelse. Det føles urealistisk og veldig fint.

Det sier Emma Forsberg, som nylig kjøpte sjarken «Milo».

Denne sommeren fikk hun avslag om å melde seg inn i fiskermanntallet, og med det ble drømmen satt på is.

Avslaget kom fordi hun går fiskerilinja naturbruk på videregående.

Fiskeridirektoratet mente at det hun lærte på naturbruk-linjen ikke kom i bruk ombord på en båt, slik som andre utdanninger som maskinist, kokk og nautikk.

Én uke etter NRK omtalte saken snudde direktoratet, og da kunne Emma melde seg inn i fiskermanntallet.

Emmas første tur med «Milo» tok henne fra Tromsø hjem til Kamøyvær, i Finnmark. Turen var kjedelig, ifølge hun selv, siden de reiste i et døgn rett hjem. Foto: Anita Forsberg

Kjemper for å endre reglene

16-åringen fra det lille fiskeværet Kamøyvær, i Nordkapp kommune, og familien måtte ty til advokat for å snu vedtaket som kom i sommer.

– Det har vært en krevende periode. Vi har vært nødt til å finne løsninger og skrive klager, så det har gått i ett den siste tiden.

Pappa Kjell-Vidar Forsberg er fornøyd med at datteren nå kan fiske fra egen båt.

– Det har vært en lang reise for at Emma skulle bli fisker. Nå som hun er blitt det, så er det utrolig artig at hun er så gira.

Men han ser at de utfordringene de har vært igjennom fort kan bli noen andres.

– Det må skje en forandring. Selv om Emma fikk endret på sitt vedtak, vet vi ikke om det kommer til å skje med nestemann som søker.

Emma tror ikke hun er den siste som kommer til å gå naturbruk, eller andre linjer, og vil fiske. Derfor vil hun endre reglene slik at andre slipper å gå gjennom det hun har gjort.

– Det bør være likt for alle. Å gå på skole kan ikke være en stopper for å komme inn i fiskermanntallet. Man burde kunne ta den utdanningen man vil og i tillegg kunne fiske, sier Emma.

Det var et stort øyeblikk for pappa Kjell-Vidar da Emma Forsberg tok over sjarken «Milo». Nå skal han gi henne den opplæring hun trenger, slik at han kan sitte hjemme i godstolen og se på datteren reise ut på havet. Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

Fiskeryrket i stadig utvikling

Alice Helleberg er fisker og styreleder i interesseorganisasjonen Hun Fisker. Hun har fulgt saken til Emma lenge.

– Jeg er ikke overrasket over at hun har kjøpt seg sjark. Det er helt flott at hun satser.

I kjølvannet av saken synes Helleberg det er kjipt at så mange andre i samme situasjon står og banker på døra og vil inn i næringen, men døren holdes fortsatt lukket.

Alice Helleberg er leder i Hun Fisker. Organisasjonen ønsker å fremme kvinners interesser og rettigheter til sjøs, gi kvinner synlige rollemodeller i yrket, samt bidra til at kvinners erfaringer og kompetanse heves. Foto: Alice Roseth Helleberg / Hun Fisker

Med 16-åringen fra Kamøyvær som eksempel er hele prosessen forferdelig rotete, ifølge Helleberg.

Da Emma søkte for første gang fikk hun avslag fordi hun gikk studiespesialiserende. Hun ble rådet av Fiskeridirektoratet å endre til «naturbruk», for da skulle det løse seg.

Det gjorde det ikke.

– I utgangspunktet skulle hun ikke ha fått et avslag.

Helleberg peker på at med data- og tekniske kunnskaper på ting som ikke har med fiske å gjøre, blir mer og mer viktig i yrket.

Når direktoratet lyser ut stillinger, må søkerne ha minimum bachelor- og helst mastergrad. Derfor mener hun at linjer som studiespesialiserende kan være relevant som fisker.

– At det ikke er en direkte oppkobling til fiskeri ser jeg, men det burde være mulighet å ta en individuell vurdering på hver søknad.

Emma Forsberg har vært på havet allerede og har fisket på ungdomskvote siden hun var 12 år. Foto: Kjell-Vidar Forsberg

– Regelverket må gjøres mer klart

Hun Fisker har vært tydelig til direktoratet om at de ønsker at reglene endres. Allerede i fjor sendte de inn brev til direktoratet, etter Emma Forsberg fikk det første avslaget.

– Nå må det politisk velvilje til før at dette kan endres, sier hun.

Helleberg ønsker å samle andre organisasjoner slik at de kan gå sammen om å fremme endringsønskene.

– Dette har jeg lyst til å få igjennom. Regelverket må gjøres mer klart og mer likestilt. Slik at de som vil inn i næringen får mulighet til det.

– Det er det som hjelper på rekrutteringen, mener hun.

Nærings- og fiskeridepartementet har sendt Fiskeridirektoratet en bestilling på gjennomgang av fiskermanntallsforskriften. Der bes direktoratet drøfte hvilke vilkår som bør stilles for at studenter og skoleelever skal kunne tas opp i fiskermanntallet.

Fiskeridirektoratet skriver i en e-post at de ønsker å utarbeide et høringsnotat hvor alle interessenter, herunder Hun Fisker, får mulighet til å svare.

Emma Forsberg har brukt alle sparepengene sine for å dekke egenandelen til sjark-kjøpet. Med hjelp fra foreldrene er hun en stolt sjark-eier. Foto: Kjell-Vidar Forsberg

Bruker fritiden på havet

Nå kommer mye av tiden til den unge fiskeren å gå til nettopp fiske. Hun har fritak på flere av fagene på skolen og kommer til å bruke mye av fritiden sin på havet.

– De dagene jeg starter sent eller er tidlig ferdig er jeg på havet. Enten på natta eller når jeg er ferdig på skolen.

Med en lys fremtid i sikte håper ungjenta på godt fiske.

– Når jeg har fri fra skolen eller i helgene kommer jeg til å være på havet. Så det kommer til å gå i ett.