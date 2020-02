– Jeg skvatt litt først, men så skjønte jeg hvem det var jeg hadde med å gjøre, forteller yrkesdykkeren fra Tromsø.

Han var på et helt ordinært dykkeroppdrag for Undervannsservice AS, og skulle sjekke inntaksledninga til varmepumpene på rådhuset i Tromsø.

Men den helt vanlige dagen på jobben ble plutselig til en stor naturopplevelse.

Hvaldimir var nysgjerrig på hva dykker Nils-Roar Selnes holdt på med på tjue meters dyp.

På en skjerm oppe i båten fulgte sjefen sjøl og to kolleger med på det spesielle treffet nede i dypet. Hvaldimir kom helt inntil dykkeren, og hadde ikke noe imot å bli strøket på.

– Vanligvis når vi begynner å puste under vann, blir det så mye støy at alt av fisk og dyr stikker av. Men det er tydelig at denne karen er vant til folk. Jeg hadde ikke vært mer enn ti minutter under vann så var han der, forteller Selnes.

Bruk av hvithval i Russland: Ekspandér faktaboks Både den amerikanske og russiske marine brukte i hemmelighet ulike marine pattedyr til diverse oppgaver under den kalde krigen, men også under Vietnam og Irak-krigen.

Avsløringen av dette skapte kontroverser, og programmene ble avviklet.

I Øst-Russland er det også et ulovlig oppdrettsanlegg i Øst-Russland, som de siste månedene har fått oppmerksomhet i Internasjonal presse på grunn av dyrevelferd og at flere hval rømte.

Uventa i Tromsø

Den 600 kilo tunge hvithvalen fikk navnet sitt fordi det spekuleres i at den har rømt fra den russiske marinen. Da den ble oppdaga utenfor Finnmark i april 2019, hadde den seletøy med festepunkt for kamera på seg, og på dem sto det «St. Petersburg».

Ingen har vedkjent seg noe eierskap eller ansvar for hvithvalen, og i snart ett år har den valfartet kysten i nord, og blitt en severdighet der den har dukka opp.

At den plutselig skulle befinne seg i havnebassenget i Tromsø, kom likevel som en stor overraskelse. For noen dager siden skal den ha blitt observert i Harstad-området, mye lenger sør.

Nils-Roar Selnes fikk litt av en naturopplevelse da han var på oppdrag i havnebassenget i Tromsø nylig. Foto: Privat

– Dette var et sjokk av en «blind date». Jeg hadde mest lyst til å bli værende der og leke med Hvaldimir. Han var så myk i skinnet, mye mykere enn jeg hadde forestilt meg. Men jeg måtte bare jobbe meg videre mot det ytterste punktet på ledninga. Hele tiden kjente jeg at Hvaldimir dultet borti meg, forteller Selnes.

– Håper han drar fra byen

Eve Jourdain er marinbiolog på Andenes i Nordland. Hun har fulgt Hvaldimir tett. I Hammerfest oppholdt han seg fra mai til juli i fjor, og der ble han matet med sild. Men så la han ut på vandring. Senere har han dukket opp både på Skjervøy, i Alta og i Sørkjosen.

Marinbiolog Eve Jourdain er glad for å høre nytt om Hvaldimir, men håper samtidig at han forlater folkerike Tromsø snart. Foto: Norwegian Orca Survey

Etter jul har det vært lite nytt om hvithvalen, som er anslått å være mellom åtte og ti år gammel.

– På én måte er det godt å høre at Hvaldimir er observert igjen, og at han virker å være i god form. Men overalt hvor han dukker opp, blir han jo en attraksjon. Det kan føre ham opp i farlige situasjoner. Tromsø er den største byen han har vært i, og jeg håper på en måte at han drar videre. Folk må huske at dette er et sårbart individ og ikke komme for nært innpå, sier hun.

Råd fra Hvaldimir foundation Ekspandér faktaboks Det er bedre å samhandle med ham fra land enn med båt. Dette er også mindre risikabelt for ham.

La Hvaldimir komme til deg. Vær rolig og stille og vent på din tur.

Ikke kast eller sprut vann på han.

Ikke kast gjenstander på ham.

Ikke mat ham.

Ikke legge hendene dine i munnen hans eller rundt blåsehullet.

Ikke svøm med ham. Han har vært aggressiv tidligere. Dette er et dyr på 600 kilo, og mennesker kan ikke konkurrere mot ham i vannet om noe skulle skjedd.

Lær barn hvordan de skal oppføre seg rundt Hvaldimir for deres sikkerhet.

Vær forsiktig med båt i nærheten av ham. Han kan bli alvorlig skadd eller drept om han kolliderer med propellene.

Hold en lav hastighet om du skal nærme deg han med båt eller vannscooter. Samme når du drar.

Ikke omring ham, la han komme til deg.

Hvis han ligger i vannkantene så slapper han av. La ham bli aktiv igjen før du nærmer deg han. Hvis du observerer noen upassende oppførsel så gi beskjed til lokale instanser. For eksempel Havnevesenet eller politiet.

Kan bli farlig

Plutselig stirret Nils-Roar Selnes inn i dette øyet. Foto: Undervannsservice AS

Jourdain har fulgt Hvaldimir over lang tid. Hun har strøket ham ofte, men aldri vært i vannet i lag med han. Det fraråder hun også andre å prøve på.

– Hvaldimir er sosialt frustrert. Han er på desperat leting etter flokken sin. Det er antakelig derfor han forflytter seg så mye. Du vet aldri hva som kan skje om du kommer for nært. Kanskje vil han bare leke hardt, og så blir det farlig, sier hun.

Hvithvalen har også opptrådt aggressivt i enkelte sammenhenger, men Nils-Roar Selnes sier han ikke var redd av nærkontakten han fikk med Hvaldimir. Han passet på å gjøre rolige bevegelser.

Hvaldimir holdt seg i nærheten av ledningen og dykkeren hele tida. Foto: Undervannsservice AS

– Jeg hadde vært mye mer skeptisk om det var noe svart og hvitt som kom mot meg, sier dykkeren og viser til alle spekkhoggerne som har vært på sildejakt lenger nord i vinter.

Siden han traff hvithvalen før helga, har han snakket med flere andre dykkere. Ingen andre har sett noe til Hvaldimir.

– Så nå er det mange som er sjalu, smiler Selnes.