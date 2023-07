FHI om fugleinfluensa: – Svært lav risiko for mennesker

– Det er et litt sånn kommunikasjonsdilemma. Risikoen for å bli smittet er svært lav, men de svært få som blir smittet, kan bli veldig syke, sier overlege Bjørn Gunnar Iversen i Folkehelseinstituttet til NTB.

Han forteller om statistikk som viser at halvparten av dem som blir registrert syke, dør.

I perioden 2003 til 2023 har Verdens helseorganisasjon rapportert om 868 laboratoriebekreftede tilfeller fra 21 land. Av disse var det 457 som døde.

– Men vi tror den statistikken er litt skjev, siden de som får milde symptomer, kanskje aldri blir registrert, sier Iversen.

Han påpeker at fugleinfluensa aldri har blitt påvist hos mennesker i Norge, til tross for flere utbrudd blant fugler siden 2020.

Viktig å samle inn død fugl

De siste ukene har sykdommen spredd seg kraftig hos måker langs kysten i Norge. Øst-Finnmark og Vadsø kommune er desidert hardest rammet.

Siden 14. juli har kommunen samlet inn rundt 10.000 døde fugler, flesteparten måker av den truede arten krykkje.

Forskere er bekymret for hvordan utbruddet av fugleinfluensa vil påvirke bestanden av den allerede utrydningstruede krykkja, opplyser Norsk institutt for naturforskning (NINA) i en pressemelding.

– Så vidt jeg vet har vi aldri før opplevd et så stort utbrudd av fugleinfluensa i Norge. Det er spesielt kritisk nå som trekket nærmer seg. Krykkja trekker hovedsakelig mot Svalbard og Newfoundland, mens gråmåken trekker langs norskekysten og over til Storbritannia, sier forsker Tone Kristin Reiertsen i NINA.

Forsker i Norsk institutt for naturforskning, Tone Reiertsen, er bekymret for krykkja. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Forskeren har nettopp vært på feltarbeid i Finnmark. Hun er bekymret for hva som kan skje med den allerede utryddingstruede krykkja.

– Sjøfugl er spesielt utsatt fordi de hekker tett og er sosiale med hverandre. Store utbrudd av fugleinfluensa kan i verste fall utrydde sårbare kolonier av krykkje. For å begrense smitten, er det viktig at de kommunene som rammes setter i gang et apparat for å samle inn død fugl så raskt som mulig, sier Reiertsen.

Torsdag skal Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) besøke Vadsø for å bli orientert om arbeidet med å rydde opp fugler som har dødd av fugleinfluensa.

NRK forklarer Fugleinfluensa - dette er viktig å vite Bla videre Hva er det? Fugleinfluensa er en smittsom virussykdom hos fugler, som kan føre til en dødelighet i fjørfeflokker på opp til 100 prosent.

Sykdommen er forårsaket av et influensa A virus.

Ulike varianter av fugleinfluensavirus fører til sykdom av forskjellig alvorlighetsgrad.

Fugleinfluensa ble påvist i Norge for første gang i 2020. I 2022 ble den påvist på Svalbard og Jan Mayen. Er det smittsomt? Fugleinfluensa smitter ved dråpesmitte fra øvre luftveier, og gjennom avføring eller støv av avføring som tas opp gjennom nebbet eller pustes inn.

Avføring fra én smittet fugl kan smitte mange tusen fjørfe. Er det smittsomt? Fugleinfluensa smitter svært sjelden fra fugl til mennesker. De som har blitt smittet har så langt man kjenner til vært i svært nær kontakt med syke eller døde fugler.

Man har ikke eksempler på at sykdommen har blitt overført til mennesker via mat eller drikkevann. Hvordan forebygge smitte? Ikke ta på syke eller døde fugler eller andre dyr hvor det er mistanke om smitte. Hvis du likevel må fjerne døde fugler, les råd på Mattilsynets nettsider.

Vask hendene med såpe og vann etter kontakt med fugl, avføring fra fugl eller utstyr som har vært i kontakt med fugl.

Kontakt lege dersom du har hatt kontakt med fugl eller andre dyr med mistenkt eller bekreftet smitte. Dette er spesielt viktig dersom du utvikler influensalignende symptomer (som f.eks. feber og hoste), øyekatarr, oppkast, diaré eller alvorlig sykdom de 10 påfølgende dagene.

Hunder og katter bør holdes unna syke og døde fugler. (Kilder: FHI, Mattilsynet) Forrige kort Neste kort

– Viruset hopper ikke opp på deg

Iversen hos Folkehelseinstituttet er opptatt av smittevern for de som samler inn død fugl.

– Det er klart at de som bistår kommunen med å samle inn de døde fuglene må være godt beskyttet mot smitte. Men hvis du finner en død måke på stranden, så er det ikke sånn at viruset hopper opp på deg, sier han.

Overlege Bjørn Gunnar Iversen i Folkehelseinstituttet, mener det viktigste er å beskytte seg dom støv og dråper. Foto: Håkon Mosvold Larsen / SCANPIX

Det viktigste er å beskytte seg mot støv eller dråper fra de døde fuglene, noe man ikke ønsker inn i luftveiene.

– Det kan virke litt motsetningsfylt når vi sier det er svært lav risiko for mennesker å bli smittet, og så ser du bilder av folk med hvite drakter, hansker og munnbind, som minner mest om mordscener. Men det handler altså om et føre-var-prinsipp om å beskytte dem som står midt oppi det.

Kan mutere

Viruset muterer hele tiden og endrer seg bitte litt når nye virus dannes og spres til nye mottakere. Med stadig flere syke fugler øker også danningen av nye virus.

– Men vi har foreløpig ikke sett noen tegn til at viruset endrer seg på en måte som lettere gir sykdom hos mennesker, sier Iversen.

Det er også slik at viruset i sin nåværende form nesten umulig kan smitte fra menneske til menneske, blant annet fordi smitten spres gjennom virus i støv eller aerosoler som må langt ned i luftveiene.

Dette er også årsaken til at risikoen regnes som svært lav ved et utendørs utbrudd slik som i Vadsø. Ute i friluft fortynnes støvmengden, og mye blåser bort.

– Det man er mer bekymret for, er jo om fuglene etter hvert trekker sørover til områder som Jæren og Rogaland, hvor det er veldig mye kommersielt fjærfehold, sier han.

– Inne i et hønsehus med tusenvis av fugl vil man ha masse støv og fjær, og risikoen er relativt sett mye større for smitte til mennesker. Da er det spesielt viktig med god beskyttelse, sier han.