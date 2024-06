Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Festspillene i Nord-Norge feirer i år sitt 60-årsjubileum.

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery annonserte at festspillene vil bli inkludert i statsbudsjettet igjen, noe som gir mer forutsigbarhet for arrangementet.

Festspillene har tidligere mottatt finansiering fra Kulturrådet, men vil nå motta pengene direkte fra regjeringen.

Festspillene er en viktig kunst- og kulturaktør i Nord-Norge og betegnes som en spydspiss blant festivalene.

Inkluderingen i statsbudsjettet forutsetter godkjennelse fra Stortinget.

Festspillene har siden starten i 1965 tiltrukket utallige deltagere og publikummere til Harstad, Nord-Norges tredje største by. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.



Festspillene i Nord-Norge, som hvert år arrangeres under sommersolverv i juni, feirer i år 60-årsjubileum.

Til feiringen kom kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery, som hadde med seg en gave som i lang tid hadde stått øverst på ønskelisten.

– Når noen har bursdag, så bør man helst ikke komme tomhendt, man bør komme med en gave.

– Jeg vet at det er mange her som har jobbet for en ting, og det er å jobbe Festspillene i Nord-Norge inn igjen på statsbudsjettet. Og kjære Harstad: Jeg har bestemt at det må vi faktisk klare å gjøre, sa Jaffery fra scenen, til stor applaus fra de flere hundre fremmøtte.

GAVE: Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery hadde med seg en gave på turen til Harstad. Foto: Henrik Einangshaug / NRK

Forutsigbarhet for festspillene

Bursdagsgaven fra kultur- og likestillingsministeren kom overraskende på festspillene.

– Jeg er veldig takknemlig. Jeg har kjempet for dette siden vi gikk av statsbudsjettet i 2016, sier festspilldirektør Ragnheiður Skúladóttir til NRK, før hun fortsetter:

– Dette er et veldig viktig signal og anerkjennelse av hva vi har gjort for å bygge opp denne fantastiske festivalen og kulturfyrtårnet her i Nord-Norge,

Festspillene mottar i dag finansiering fra Kulturrådet. Lørdagens gledelige nyhet vil derimot gi lang mer forutsigbarhet for kulturarrangementet, som med det mottar pengene direkte fra regjeringen.

– Dette skaper den stabiliteten som vi trenger. Vi har mange satsinger som tar årevis å planlegge. Så for oss, å få denne anerkjennelsen og stabiliteten, er veldig viktig, sier hun videre.

OVERRASKET: festspilldirektør Ragnheiður Skúladóttir (t.h.) var alt annet enn skuffet over lørdagens bursdagsgave fra kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery. Foto: Henrik Einangshaug / NRK

Spydspiss

Jaffery er ikke i tvil om at festspillene, som hun betegner som en spydspiss blant festivalene, fortjener å havne på statsbudsjettet.

– De er en viktig kunst- og kulturaktør her i Nord-Norge. Da er det viktig at vi i kulturdepartementet tar de til oss, slik at vi også kan være med i den viktige utviklingen det er for hele landsdelen.

Lørdagens gladnyhet forutsetter en godkjennelse fra stortinget, noe kulturministeren, som i likhet med bergensere flest er oppvokst med festspill, er sikker på at ordner seg.

– Jeg tror de får med hele Harstad å gjøre hvis de ikke gjør det.

FOR ALLE: Festspillene i Nord-Norge samler folk i alle aldre til åtte dager med over 100 ulike kulturarrangementer i Harstad. Foto: Henrik Einangshaug / NRK

60 år med kulturhistorie

Siden de første festspillene ble arrangert i Harstad i 1965, har arrangementet tiltrukket seg utallige deltagere og publikummere til Nord-Norges tredje største by.

Ordfører i Harstad, Kari-Anne Opsal (Ap), er ikke i tvil om betydningen festspillene har hatt, og fortsatt har, for byen.

– Festspillene er moderskipet for at vi er en så fin kulturby. Det gjør noe for identiteten vår, sier Opsal.

Ordfører Kari-Anne Opsal og festspilldirektør Ragnheiður Skúladóttir gjestet lørdag morgen Helgemorgen på NRK 1 og P2.

Festspilldirektør Ragnheiður Skúladóttir og Harstad-ordfører Kari-Anne Opsal (Ap). Foto: Henrik Einangshaug / NRK

Under åpningsseremonien kom ikke mindre enn 30 tidligere deltagere på scenen, noe som gjorde inntrykk på statsråden.

– Det var veldig rørende og utrolig flott. Det var så fantastisk når alle disse som har vært med over disse 60 årene kom på scenen, sier Jaffery, før hun fortsetter:

– Dette er ikke bare mennesker som betyr noe for Nord-Norge, men for hele landet vårt og hele kulturnasjonen Norge.