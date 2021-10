Forestill deg lyden av øresus – og at den aldri går over. Det er tinnitus, en hørselsskade som rammer stadig flere nordmenn.

Hver femte nordmann er nå rammet av tinnitus, ifølge HUNT4-undersøkelsen, Helseundersøkelsen i Trøndelag. Det er en markant økning siden 1996, da HUNT2-undersøkelsen konkluderte med at 15 prosent av befolkningen var rammet.

NRK har fått tilgang på de ferske tallene fra Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) som har vært med på å finansiere hørselsdelen av undersøkelsen.

– Det er fryktelig mange. Det er et vedvarende problem, selv om flere blir bevisste på det, sier Carl Christian Lein Størmer.

Han er lege, musiker og filmskaper – og i 2018 disputerte han sin doktorgrad på rockemusikere og hørselsskader. Han har spilt i band siden 10-årsalderen og turnert i inn- og utland med flere hardrockband.

– Jeg ble interessert i tinnitus fordi jeg hadde flere episoder med øresus og var veldig redd for å få det selv. Jeg ønsket å forstå det bedre og formidle det bedre til mine folk som driver med musikk, sier Størmer.

Tinnitus og hørselsskader preges av store mørketall, stigma og frykt.

– Det er veldig mange mennesker i Norge som er rammet. Det er en folkehelseutfordring, sier generalsekretær i Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) Henrik Peersen.

Tinnitus Ekspandér faktaboks En lyd inni øret som bare du kan høre.

Kan oppleves som sus, surr, brusing, motorlyd, en pipelyd eller en ringende lyd.

Lyden kan være pulserende eller klikkende, og intensiten kan variere fra person til person og fra et øyeblikk til det neste.

Den kan oppleves i ett øre eller i begge.

Noen har tinnitus i korte perioder, mens andre har det konstant.

Mulige årsaker til tinnitus kan være stress, sykdom eller skade i hjernen, hjerte- og karsykdommer, mellomørebetennelse, hørselsstap, autoimmune sykdommer, kjeveleddproblem, stoffskiftesykdom eller bivirkninger av medikamentbruk. Kilde: Norsk helseinformatikk og Hørselshemmedes landsforbund

Høy musikk og mye støy

Både HLF, forskere og Verdens helseorganisasjon (WHO) har slått alarm om hørselsskader.

– Det handler om livsstilen og måten vi omgås lyd på i dag. WHO har slått alarm om at halvparten av alle unge mennesker i den vestlige verden står i fare for å få hørselsskader som følge av høy lyd rett i øret. Det er en bekymring vi deler, sier Henrik Peersen i HLF.

Det er særlig den økende forekomsten av tinnitus som bekymrer ekspertene. Den kan oppstå på flere måter, men spesielt høy musikk og mye støy over tid har vist seg å være risikofaktorer.

Tinnitus oppleves forskjellig fra person til person. Den kan være intens og svært plagsom, oppstå akutt eller være langvarig. Og lyden er det bare personen selv som hører.

– Folk må få lære mer om tinnitus og hørselsskader. Når man ikke vet så mye om dette fenomenet, kan det oppleves veldig skummelt og gjør det hele bare verre. Det blir en selvforsterkende, negativ feedback loop, sier musiker og lege Carl Christian Lein Størmer.

Mange unge påvirkes av høy musikk eller annen type støy i hverdagen, ifølge HLF. Foto: Adobe stock

«Tinnitus-telefon»

Mange forbinder tinnitus med noe skummelt. Det er med på å forsterke problemet, og hindrer folk i å oppsøke lege.

Andre får ikke hjelpen de trenger. Derfor har HLF nettopp lansert en ny hjelpelinje; Tinnitus-telefonen. Det er etterlengtet, for mange er desperate etter råd og veiledning til hvordan de kan leve med pipelyden, ifølge HLF.

– Ørene trenger hvile, og man bør ta pauser fra hodetelefonene i løpet av en dag, sier generalsekretær i HLF, Henrik Peersen. Foto: Marianne Otterdahl Jensen

– Mange får beskjed om å bare gå hjem og lære seg å leve med det. Men det går an å gjøre noe med, sier Henrik Peersen.

Han har hørt mange historier og er bekymret for utviklingen. Både fordi det ikke er mulig å gjøre noe når skaden først har skjedd, og fordi det er så enkelt å forebygge.

– Vårt råd er å dempe lyden, og huske å ta pauser. Vi gjennomførte en undersøkelse våren 2020 gjennom Norstat. Den viste at det ikke er uvanlig at barn og unge går med lyd på øret syv timer om dagen og sover med dem. Det er urovekkende, sier Peersen.

– Utelukk ørevoks

I dag jobber Carl Christian Lein Størmer mest som musiker og filmskaper. Han spiller i flere hardcoreband og har studio på ungdomshuset Tvibit i Tromsø. Men han har ikke lagt legepraksisen på hylla helt ennå. Han holder foredrag for musikkorganisasjoner – og konsulterer musikerkolleger som kommer innom.

– De aller fleste håndterer det veldig greit, men tinnitus henger ofte sammen med hørselsskader som fører til at folk isolerer seg. Det er da de virkelig blir plaga, sier Størmer.

Carl Christian Lein Størmer. Foto: Bjørn Willy Andersen

Han anbefaler folk å bestille en ordentlig øre-nese-hals undersøkelse hos en spesialist for å utelukke andre årsaker som for eksempel ørevoks.

Og beskytte seg selv. Hørselsvern og spesialstøpte ørepropper er et must for musikere, men også for vanlige folk som er utsatt for mye støy.

– Invester i gode ørepropper, det er bare kult å gå med det. Det er en ekstremt enkel og konkret anbefaling.