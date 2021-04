Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det at det ikke finnes noen passasjerliste har gitt store utfordringer for oss, sier Hammerfest-ordfører Marianne Sivertsen Næss (Ap).

Kommunen opplevde et stort smitteutbrudd i høst. Nå står de midt i en uoversiktlig smittesituasjon etter at en koronasmittet person var passasjer på to ulike hurtigbåter sist fredag.

Den ene båten var full av folk, blant annet reisende som skulle til sine hytter og fritidshus.

Uten passasjerlister eller smittesporingslister har kommunens eneste våpen vært media og jungeltelegrafen, for å få tak i de øvrige passasjerene.

– Vi har vært avhengig av at de som har vært med båtene melder seg. Men vi kan aldri være helt sikre på at vi har nådd ut til alle, sier ordføreren.

Flere hundre personer er satt i ventekarantene, noe som blant annet inkluderer åtte skoleklasser i kommunen.

Marianne Sivertsen Næss stiller seg kritisk til mangel på smittesporingslister på ferger. Hun håper å unngå en ny koronanedstenging i kommunen. Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Private arrangement

I dag har kommunen anmeldt tre smittede personer for karantenebrudd. To av tilfellene dreier seg om importsmitte.

Fiskeindustrien i Norge baserer seg i stor grad på utenlandsk arbeidskraft og en del av disse personene er ikke oppdatert på norske medier.

Sivertsen Næss stusser derfor over at det ikke er noen form for smittesporingslister på ferger og hurtigbåter i Norge i dag.

– Man har passasjerlister på fly og man fører lister på private arrangement. Men dette tyder på at systemet ikke er vanntett. I smittesporingen er man avhengig av å få satt folk i karantene raskt. I det øyeblikket informasjonen mangler, blir arbeidet vanskelig. Da setter man samfunnet i en mye mer utrygg situasjon, sier ordføreren.

– Vi vet jo at de muterte variantene av viruset er mye mer smittsomt, så vi frykter at mange kan være smittet som følge av situasjonen vi er i nå, sier hun.

Slettes etter 24 timer

Boreal eier de to aktuelle hurtigbåtene som dro fra Alta til Akkarfjord, via Hammerfest fredag ettermiddag.

Kommunikasjonssjef John Kristian Fadnes sier til NRK at de ikke har noe ansvar for å føre passasjerlister på strekninger under 20 nautiske mil.

– På strekninger over 20 nautiske mil fører vi elektroniske passasjerlister som slettes etter 24 timer av hensyn til personvernet, sier Fadnes.

– Burde dere ikke hatt passasjerlister på alle båter som kan brukes til smittesporing?

– Det må du ta med vår oppdragsgiver, sier informasjonssjefen.

Boreal har ferjer og hurtigbåter langs store deler av norskekysten. På strekninger under 20 nautiske mil, som tilsvarer rundt 37 kilometer, føres det ikke passasjerlister. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Troms og Finnmark fylkeskommune er oppdragsgiver for fergerutene til Boreal i fylket. Virksomhetsleder for samferdsel, Ole Håkon Tønseth Haraldstad, sier at de ikke har fått noen krav til å skulle føre smittesporingslister i forbindelse med koronapandemien.

– Burde dere det, situasjonen tatt i betraktning?

– I etterpåklokskapens lys så burde vi kanskje det. Men vi har fulgt de nasjonale retningslinjene, sier Haraldstad.

Ole Håkon Tønseth Haraldstad har ansvar for samferdsel i Troms og Finnmark fylkeskommune. Foto: Trond Magne Henriksen / TFFK

Hull i systemet

Fagdirektør i Folkehelseinstituttet, Frode Forland, vedgår at han ikke var klar over denne svakheten i systemet.

– Det er noen hull i dette systemet og jeg ser absolutt problemet, uten at jeg har noen løsninger på det nå. Dette er noe vi får drøfte videre med Helsedirektoratet og kanskje få vårt nasjonale smittesporingsteam til å se på, sier Forland.

Frode Forland, fagdirektør for smittevern i Folkehelseinstituttet, mener det er viktig at problemstillingen med passasjerlister blir løftet frem. Foto: Marit Sirum-Eikre / NRK

Olov Grøtting er daglig leder i Kollektivtrafikkforeningen i Norge. Hun sier at situasjonen på hurtigbåtene i Finnmark ikke er unik. På bussene i Norge er det heller ikke vanlig med smittesporingslister.

– Men det har ikke vært noen stor smittesituasjon på kollektivtilbudet, så derfor har det heller ikke vært noe stort tema. Men jeg vet at i Kristiansand så hadde de et smittetilfelle på en av de lange strekningene til Setesdal. Der har de innført en QR-kode på hver buss. Så det er mulig, sier hun.

På nasjonalt plan er det FHI som ansvar for smittesporingsarbeidet som krysser kommunegrensene.

Kommunene har ansvaret for smittesporingen i egen kommune.

– Det har vi. Men da er vi avhengig av å få informasjon og at folk registrer seg, eksempelvis på en båt, sier ordfører Marianne Sivertsen Næss.