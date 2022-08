Den offisielle kontakten mellom Norge og Russland har vært minimal siden Russland invaderte Ukraina i februar.

Men mandag vil representanter for norske og russiske myndigheter stå side om side under et offisielt arrangement på Svalbard. Da skal årsdagen for flyulykken på Operafjellet i 1996 markeres.

Sysselmester Lars Fause bekrefter at minnemarkeringen gjennomføres som planlagt. Ifølge han ligger det en langsiktig tenkning bak beslutningen.

– Mitt hovedoppdrag er å bevare ro og stabilitet på Svalbard. Det er også viktig å minne om at dette er den verste flyulykken på norsk jord.

Det var den 29. august 1996 at et passasjerfly på vei fra Moskva, styrtet under på vei inn til flyplassen i Longyearbyen.

Om bord var russere og ukrainere som skulle til de russiskeide gruvebosettingene Barentsburg og Pyramiden.

Samtlige 141 om bord ble drept momentant da flyet traff Operafjellet.

Feilnavigering var årsaken til at tupolevmaskinen fra Aeroflot styrtet. Flyet ble knust i sammenstøtet med fjellet, og det tok mange uker å identifisere de omkomne. Foto: Aleksander Nordahl / NTB

Mandag skal det igjen legges ned kranser med russiske og norske farger ved minnesmerket på Operafjellet. I tillegg skal både Fause og generalkonsulen i Barentsburg holde tale.

Selv om markeringen skjer mens det fortsatt er krig i Ukraina, avviser Fause at det er umusikalsk å være til stede.

Han viser til at det fortsatt bor flere hundre mennesker i Barentsburg, fra både Russland og Ukraina.

Bildet er fra fjorårets markering. Foto: Sofie Dege DImmen / NRK

Har jevnlige møter med russerne

Selv om månedene etter krigen brøt ut har vært spesielle også for Svalbard, så har Fause fått beskjed fra sentrale myndigheter om å fortsette arbeidet som før.

Det betyr blant annet jevnlige møter med både generalkonsulen i Barentsburg, og sjefen for det russiske statseide gruveselskapet Trust Arktikugol.

Fause var også sentral da en konflikt rundt containere skulle løses.

Containerne med varer og utstyr til Barentsburg ble stanset på den norskrussiske grensa ved Storskog i april, i kjølvannet av at Norge innførte sanksjoner mot Russland.

– Den russiske tilstedeværelsen på Svalbard må vi forholde oss til på en ordentlig måte, sier Fause.

Utenriksdepartementet støtter beslutningen

Da frigjøringsdagen 8. mai skulle markeres på Kirkenes i vår, ble en flere år lang tradisjon brutt.

Sør-Varanger kommune droppet nemlig å invitere russiske representanter til markeringen. Det ble heller ikke lagt ned krans ved det såkalte «russermonumentet».

Men det som skjedde på Kirkenes er ikke sammenlignbart med markeringen på Svalbard, mener Utenriksdepartementet (UD).

29. august 2021 ble 25-årsdagen for Operafjellulykken markert. Foto: Sofie Dege Dimmen / NRK

UDs kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes skriver følgende i en e-post til NRK:

«Som krigsminnemarkeringer generelt, ville 8. mai-markeringen i Kirkenes gi russiske myndighetsrepresentanter en plattform for krigspropaganda. Operafjellulykken er den mest alvorlige flyulykken på norsk jord i fredstid. I respekt for de avdøde, deres etterlatte og alle de som deltok i det krevende redningsarbeidet, er det gode grunner for at denne markeringen går som normalt».

– Ikke kontroversielt

Andreas Østhagen er seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt i Oslo, og ekspert på nordområdepolitikk.



Han sier Svalbard er den plassen hvor Norge er nødt til å samhandle med Russland, enten man vil det eller ikke.

Å delta i minnemarkeringen er derfor ikke kontroversielt, mener forskeren.

Seniorforsker Andreas Østhagen. Foto: Fridtjof Nansen Institutt

«Vi må spørre oss om russiske myndigheter kan bruke dette i sin propaganda. Likevel er dette eksempel på disse spesielle områdene i nord hvor Norge og Russland er nødt til å samhandle, og står i en særstilling sammenlignet med en del andre europeiske land», skriver Østhagen.

Heller ikke leder i utenrikskomiteen på Stortinget, Høyres Ine Eriksen Søreide, vil direkte kritisere den norske deltakelsen.

«I denne situasjonen framstår dette spesielt. Men jeg må legge til grunn at relevante myndigheter har gjort grundige vurderinger av hvordan dette oppfattes», skriver hun.

Takknemlige overfor befolkningen i Longyearbyen

Det er den nylig tilsatte generalkonsulen i Barentsburg, Andrey Chemerilo, som skal representere Russland under minnemarkeringen på Operafjellet mandag ettermiddag.

Ifølge han finnes det ikke noen grunn til å kritisere sysselmesterens deltakelse.

«Innsatsen som norske myndigheter, politi og redningsmannskaper la ned i forbindelse med flyulykken kan ikke overdrives. Vi er takknemlige for at befolkningen i Longyearbyen er med oss i sorgen», skriver Chemerilo i en e-post til NRK.

Generalkonsulatet i Barentsburg.

Han beskriver kommunikasjonen med norske myndigheter god, forholdene tatt i betraktning.

«Å holde kommunikasjonen i live er viktig for meg som konsul, og den pragmatiske og konstruktive dialogen med Lars Fause vil bli en hovedprioritet for arbeidet mitt. Vi har allerede hatt et møte».