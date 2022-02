I samekommunene Karasjok og Kautokeino vil markering i år skje på sparebluss.

Hætta går i 10B ved Kautokeino ungdomsskole. 15-åringen sier at samenes nasjonaldag 6. februar betyr mye for henne og mange andre samer.

Hun er oppriktig lei seg for at det ikke blir en tradisjonell feiring i kommunen i år.

– Jeg er jo norsk, men også samisk. Og det samiske er i mitt hjerte. Så denne dagen betyr mye for meg. Omtrent det samme som 17. mai. Derfor er det veldig kjedelig at vi ikke kunne få til en større feiring.

Medelev Atle Buljo Johnsen er helt enig.

– Det har tidligere brukt å være mange aktiviteter på samenes nasjonaldag. Men ikke i fjor og ikke i år. Det er litt trist, sier han.

TRIST: Atle Buljo Johnsen er trist over at det ikke blir noen feiring av samenes nasjonaldag i Kautokeino i år. Foto: Marie Elise Nystad / NRK

Bare ikke i Kautokeino

Samenes nasjonaldag markeres en rekke steder i Norge. Blant annet i byer som Oslo, Stavanger, Alta, Fredrikstad og Tønsberg. Tromsø på sin side har satt av ei hele uke til markeringen. Dette til tross for koronarestriksjoner.

I samekommunen Kautokeino skjer det til sammenligning lite.

Forklaringen ligger i at regjeringen så sent som tirsdag åpnet samfunnet litt mer opp ved å fjerne noen av koronarestriksjonene.

– Jeg vet at mange hadde lyst til å feire samenes nasjonaldag. At vi ikke fikk det til i Kautokeino i år, er dumt. Det ble ganske enkelt for vanskelig å planlegge en større feiring på bare tre dager, sier Hætta.

– Men vi har laget vår egen lille feiring på skolen i dag. Vi har pyntet oss i kofte og hatt konsert. Vi har også hatt quiz, og senere i dag skal det være graffitikunst og joik, sier hun.

FEIRET PÅ SKOLEN: Trekløveret Anna Risten Bongo, May Kare Eira og Hanna Konstanse Hætta i 10. klasse ved Kautokeino ungdomsskole, deltok i dag på en minimarkering av samenes nasjonaldag. Foto: Marie Elise Nystad / Nrk

Går digitalt

Det er i år 30 år siden den 15. nordiske samekonferansen vedtok at 6. februar skal være felles samisk nasjonaldag for Norge, Sverige, Russland og Finland.

I Karasjok vil det være joik og diktopplesning på det samiske museet. og talen til ordfører Svein Atle Somby sendes digitalt. Også talen til Kautokeino-ordfører Hans Isak Olsen skal sendes digitalt.

Selv om det kom lettelser på restriksjonene denne uka, mener ordfører Olsen at ingen kan ta på seg oppgaven med å arrangere med så dårlig tid.

– Skal vi arrangere en fysisk markering av samenes nasjonaldag, bør målet være at flest mulig kan delta. Slik blir det ikke i år, men neste år håper vi at vi kan slå oss løs skikkelig.

Ordfører i Kautokeino Hans Isak Olsen gleder seg til å slå seg skikkelig løs på samenes nasjonaldag, neste år. Foto: Liv Inger Somby / NRK