Lar barn være barn – tar pause fra krigen på 17. mai

Det skjer til tross for at forholdet mellom øst og vest er iskaldt, som følge av Russlands invasjon i Ukraina. Avsløringene om at konsulen i Barentsburg er knyttet til militær etterretning skal heller ikke stoppe felles feiring.

Barn får være barn på Svalbard på grunnlovsdagen.

Sarine Masterbakk, russepresident og leder av 17. mai-komiteen på Svalbard. Foto: Gunnar Grindstein / NRK

Det er Sarine Masterbakk glad for. Hun er russepresident og leder av 17. mai-komiteen.

– Vi har valgt å gjøre det sånn fordi det er Norges nasjonaldag. Barn både i Longyearbyen og Barentsburg er barn som bor på norsk jord. Vi ønsker at alle skal få feire den norske nasjonaldagen sammen, sier hun.

Fire år siden sist

Det skjer for første gang siden 2019.

I fjor uteble delegasjonen fra Barentsburg. Selv om den var invitert.

– Det ble sendt en invitasjon i fjor, forteller russepresident og leder av 17. mai-komiteen på Svalbard.

Men den gang deltok de ikke. Den gang var det kun gått fire måneder siden Russlands invasjon av Ukraina.

Og i 2020 og 2021 var det koronapandemien som stoppet den tradisjonelle fellesfeiringa i Longyearbyen.

Redaktør i Svalbardposten, Line Nagell Ylvisåker, roser ungdommene for å inkludere alle barna.

– Jeg tenker at når ungdommene selv og 17. maikomitéen vil det, så er det en fin gest.

Ulike reaksjoner

Hun har nylig gitt ut bok om det nye, kalde forholdet mellom Norge og Russland.

Line Nagell Ylvisåker, redaktør i Svalbardposten. Foto: Gunnar Grindstein / NRK

Selv om hun er glad for at barn får være barn på 17. mai, tror hun det er delte meninger om tiltaket blant befolkninga. Da tenker hun særlig på befolkninga som er fra Ukraina.

– De som har familie i Ukraina og som lever under det presset som de gjør, vil nok tenke annerledes om dette, sier hun.

Svalbardredaktøren sier det heller ikke er utenkelig at det blir reprise fra i fjor. Altså at barna fra Barentsburg ikke får delta.

– Det er vanskelig å vite hva som blir tenkt og hvem som bestemmer. Det kan fort skje i år og, sier hun.

– Kan avsløringene om generalkonsulen få noe å si?

– Det er vanskelig for meg å svare på. Men jeg vil tro det får noe å si for stemninga mellom de offisielle representanten. Og sikkert i fortellinga som blir fortalt for resten av befolkninga i Barentsburg.

Støttes av sysselmesteren

Sysselmester på Svalbard, Lars Fause, har hatt dialog om 17. mai med russerne på øygruppa.

Sysselmester på Svalbard, Lars Fause. Foto: Gunnar Grindstein / NRK

– Vi har sagt at vi vil at det skal være barnas dag. Vi står bak beslutninga fra lokalstyret og skolen om at barna fra Barentsburg er invitert hit. Vi skal også sørge for at de er trygg og sikker, og får en god opplevelse på nasjonaldagen vår.

Sysselmesteren sier at det ligger i føringene fra Utenriksdepartementet at folk-til-folk samarbeidet bør fortsette så lenge som mulig

– Det å ta vare på ungene tror jeg alle skjønner er viktig i det, sier Fause.

– Kjempeviktig

Russepresidenten og lederen av 17. mai-komiteen, Sarine Masterbakk, håper 17. maifeiringa på Svalbard blir varm og inkluderende.

– Den følelsen om at vi er ett samfunn her oppe, selv om vi er to forskjellige byer, er viktig. Barna har hatt et fellesskap fra før av. Det er kjempeviktig for oss å videreføre det.