FeFo-direktøren vil anke til høyesterett

Ti dager etter dommen falt melder direktør i Finnmarkseiendommen (FeFo) Jan Olli at de anker dommen.

– Vi har landet på at jeg kommer til å innstille overfor styret at vi anker saken til høyesterett.

Dommen fra Utmarksdomstolen falt 21. april. Med knappest mulig flertall – tre mot to dommere – kom den frem til at lokalbefolkningen i Karasjok er den rettmessige eieren av grunnen i nesten hele kommunen.

Dermed blir innbyggerne Norges tredje største grunneier, med 5361 kvadratkilometer.

Det omstridte området er i dag eid av finnmarkingenes felles grunneierorgan Finnmarkseiendommen.

Nå sier Olli at han føler det er et usikkert rettsgrunnlag.

– Det er flere forhold som tilsier at vi burde anke. Det var ikke enstemmighet hverken i Finnmarkskommisjonen eller i Utmarksdomstolen. De har heller ikke gjort de samme rettslige vurderingene og har ulikt utgangspunkt. Alt dette gjør at det er et usikkert rettsgrunnlag, sier FeFo-direktøren.

Direktøren viser til en lignende sak i Nesseby, hvor bygdelaget mente at innbyggerne hadde retten til å forvalte naturressursene

i et utmarksområde på størrelse med Oslo kommune. I 2018 tapte bygdelaget saken i høyesteretten.

Olli mener Karasjok-dommen går mot det man kom fram til i Nesseby.

– Vi mener dette er i strid med det høyesterett sa i Nesseby-dommen. Vi klarer ikke å se en stor forskjell på Karasjok og Nesseby.

– Hvis den gjeldende rett skal endres, så er det viktig at det er høyesterett som gjør det, legger han til.

Han har stor tro på at høyesterett vil ta saken.

– Vi vet at dette er en vanskelig og komplisert sak og at fagjurister også har ulikt syn på saken. Derfor er det viktig at høyesterett tar stilling til og gjør en grundig vurdering av dette så vi får et sikkert rettsgrunnlag som vil ha stor betydning for den videre kartleggingen.

Styret i FeFo skal behandle Karasjok-saken på et åpent styremøte i Lakselv 8. mai.