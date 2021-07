Fått pukkellaks på kroken? Dette gjør kokkene med den utskjelte fisken

Her er oppskriften på Leik Torsteinsens pukkellaksrett:

Smørsaus

1 sjalott

0,5 dl hvitvinseddik

1 dl hvitvin

150 g smør

Kutt sjalottløken fint og ha den i en kjele med eddik og vin og kok den ned til det hele er redusert til et par spiseskjeer. Kutt kaldt smør i små terninger. Pisk så litt og litt smør inn i reduksjonen over lav varme, smakes opp med salt og eventuelt litt sitron.

Pukkellaks

Salt

Olje

Smør

Skrap laksen med en kniv for å fjerne fiskeskjell. Salt godt og legg med skinsiden ned i oljet panne på høy varme. Press ned på fisken de første 20 sekundene, sånn at man forsikrer seg om at alt skinnet har kontakt med pannen. Stek fisken til den ser ut til å være halvveis gjennomstekt, hiv i et par spiseskjeer med smør og snu fisken. Ta så pannen av varmen. Nå skal fisken bare hvile i 5 min, så får du alltid et perfekt resultat.

Grønnsaker

Belgerter

Hjertesalat

Disse kan puttes i saltet kokende vann i 30 sekunder.

Anrettes ved å legge grønnsakene på et fat, for så å helle sausen over. Fisken legges så på toppen. Her kan man gjerne nå legg på litt spicy urter for det lille ekstra. Til middag ville jeg hat poteter til, er det lunsj kreves det godt brød og dobbelsaltet rørossmør.