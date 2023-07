Godværet har gått på rundtur i landet de siste ukene, men denne uka ser det ut som de skikkelig fine sommerdagene holder seg unna Norge.

Statsmeteorolog Charalampos Sarchosidis forventer en våt uke stort sett over alt.

– Det er ingen steder i Norge det blir knallsommer, skyfri himmel og høye temperaturer. Det blir litt ustabilt for alle, sier Sarchosidis.

Styrtregn i nord

Den fuktige uka starter med full kraft i nord. Mandag er det sendt ut gult farevarsel for styrtregn for store deler av Troms vest for Lyngsalpan.

Meteorologene forventer at det kan bli over 20 millimeter med nedbør i timen.

Meteorologene forventer kraftige byger i Troms. Foto: Meteorologisk institutt

Det gjelder fra kl. 13 mandag formiddag. Tirsdag går farevarselet for nedbør videre til Finnmark.

– Resten av uka i nord blir nok helt grei. Ikke så veldig kjølig, men heller ikke like varme dager vi har sett til nå, sier Sarchosidis.

Verst av alt i vest

Om man har valgt seg ut vestlandet for årets Norgesferie, er man uheldig om man går på ferie denne uka.

– Det er vestlandet som skal få det verst av alt, sier Sarchosidis.

Det blir en våt uke på Vestlandet. Bygene startet allerede på søndag. Foto: meteorologene

Han viser til Bergen, som vil få det våtere og kjøligere enn normalt, med temperaturer på rundt 12 og 14 grader.

– Der ser det ganske vått ut denne uka, sier meteorologen.

«Kaldt» i sør

– På Sør- og Østlandet får de rundt 20 grader. Det synes de er veldig lavt, forteller meteorologen.

Der kan man forvente en skyet himmel, men perioder med sol. Også vil man kunne møte på en byge i ny og ne denne uka.

Den samme værtypen vil man også se i Trøndelag.

Mandag ettermiddag må kan østlendingene forberede seg på en vindfull ettermiddag. Det er sendt ut gult farevarsel for kuling utaskjærs for kysten til byene i Vestfold og over til Hvaler og svenskegrensa.

Farevarsel for lyn

Det er også sendt ut gult farevarsel for lyn, som gjelder for deler av Troms og Finnmark.

Det er fare for styrtregn og torden i Troms og Finnmark de kommende dagene. Foto: Meteorologisk institutt

Statsmeteorologen anbefaler folk til å følge med på farevarslene som er sendt ut.

De kan nemlig endre seg utover dagen.

På lyn.met.no kan du følge med på om det er lyn i nærheten av der du er.