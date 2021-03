På kaia i Havøysund nord i Vest-Finnmark står båtene i kø i flere timer for å lande dagens fangst. Ettersom det nå er høysesong for torskefisket, fylles baljene hos mottaket Tobø Fisk AS uten problemer.

Perioden som skal sikre overskudd for bedriften har imidlertid blitt mer trøblete enn det daglig leder Even Johansen skulle ønske.

Han har nemlig store problemer med å få transportert fisken ut til kundene sine.

Én av årsakene er mangel på plass hos Hurtigruten.

Daglig leder i Tobø Fisk AS, Even Johansen, sier de har kapasitetsutfordringer både med vogntog og Hurtigruten. Foto: Eirik Sørenmo Påsche / NRK

– Man får ikke de pallplassene man trenger for å få varene ut, sier Johansen.

Det har ført til at Tobø Fisk tidligere stanses produksjonen av fiskeforedling for en periode, noe som har ført til store økonomiske tap.

– Vi og båtene må være forsiktig med volumet vi lander, så vi og markedet klarer å ta det unna, sier Johansen.

I tillegg sliter han med å få tak i trailere som kan frakte fisken langs veien.

– Hurtigruten kommer annenhver dag. Bommer man på én dag og de ikke kan ta varene med på neste tur, begynner dagene å gå. Det er ferskt det vi holder på med, så det er utfordrende, sier Johansen.

Våren er høysesong for torskefisket i Finnmark, og gir økonomisk grunnlag for å overleve resten av året. Foto: Eirik Sørenmo Påsche / NRK

Fem av elleve skip i omløp

I dag har Hurtigruten fem skip i omløp, noe som er halvparten av normal kapasitet. Årsak til færre anløp langs norskekysten er antall passasjerer har gått kraftig ned etter koronapandemien.

Egentlig skulle også selskapet Havila seile langs kysten nå, men ingen av deres skip er klare for å seile enda.

Et steinkast unna Tobø Fisk AS ligger ekspeditøren Nor Lines i Havøysund.

Daglig leder Jan-Hermann Lyder er heller ikke særlig fornøyd med dagens situasjon.

– Vi får ikke sendt den mengden som vi og bedriftene ønsker å sende. For eksempel har vi fått forespørsel om 15–20 tonn med fersk fisk til Vestlandet, noe vi flere ganger har måttet takket nei til. Da svikter inntekten vår, sier Lyder.

Nor Lines står for logistikknettverket i fisketransporten, og Jan-Hermann Lyders største ønske er at Hurtigruten setter inn flere båter.

– I hvert fall nå i sesongen så alle langs kysten får sendt fisk på en skikkelig måte. Vi mister grunnlaget vårt. Dette er de beste månedene våre der vi skal tjene mest penger, sier han.

Sjef for Nor Lines i Havøysund, Jan-Hermann Lyder, sier det er fiskebrukene og fiskerne selv som vil lide. Foto: Eirik Sørenmo Påsche / NRK

Sosialdemokrati i praksis

Ansvarlig for sjøtransport i Nor Lines Norway, Per Anders Brattgjerd, sier at fiskeribedriftene langs kysten lider.

Sjøtransportansvarlig i Nor Lines Norway, Per Anders Brattgjerd, sier manglende kapasitet er et kjempeproblem for ferskfisk og sjømat. Foto: Daniel Milford Flathagen / Trondheim havn

– Det er klart vi gjerne skulle hatt daglig frekvens og dobbelt så stor kapasitet, men det har vi ikke. Jeg skal ikke legge all skyld på pandemien, men det er en effekt av det, sier han.

Slik som det er nå, deles kapasiteten på Hurtigruten broderlig mellom fiskeribedriftene i Finnmark.

– Det ville vært katastrofalt for Berlevåg, Mehamn, Kjøllefjord, Honningsvåg og Havøysund om Hurtigruten lå en time ekstra i Båtsfjord eller Vardø og lastet full båten med fisk der. Da får ikke de andre sendt noen ting, sier Brattgjerd.

Torskerogn, levert av Tobø Fisk AS, klar til å bli plassert om bord på Hurtigruten i Havøysund. Foto: EIRIK SØRENMO PÅSCHE / NRK

Hurtigruten mener de allerede strekker seg langt

Direktør for myndighetskontakt hos Hurtigruten, Anne Marit Bjørnflaten, forteller at det de tilbyr av kapasitet overgår kravene fra avtalen med staten. Det handler om godskapasiteten de skal ha på skipene sine.

– Vi kjenner oss derfor ikke igjen i påstanden om manglende kapasitet, snarere tvert imot, sier hun.

Kystruteavtalen og pallplasser Ekspandér faktaboks I Kystruteavtalen for perioden 2021–2030 kreves det at hvert fartøy skal ha plass til 150 europaller der halvparten skal utgjøre lasterom til tørrlast, minst 20 palleplasser skal være på fryserom og 20 på kjølerom. I den forrige avtalen, var det ingen krav om fryse- og kjøleromsplasser.

Bjørnflaten sier de har strukket seg langt for å ta så mye fisk som mulig med seg.

– Vi har konvertert tørrlasterom til kjølekapasitet på flere skip for nettopp å ta ferskfisken. Vi har også utvidet liggetiden i flere havner for å ta med oss så mye som overhodet mulig, sier hun.

Hurtigruten er innom Havøysund annenhver dag, og fiskebrukene må dele broderlig på den begrensede plassen om bord. Foto: ALLAN KLO / NRK

Ikke mulig med full drift – enda

Havøysunding og stortingsrepresentant for Finnmark Arbeiderparti, Ingalill Olsen, mener plassproblemet var en varslet katastrofe.

– Vi har gitt beskjed fra Stortinget at i det øyeblikket vårtorskefisket begynner i Finnmark, blir kapasiteten et kjempeproblem. Det berører fiskerne, de som skal sende fisken og fiskeindustrien, så dette er dramatisk, sier hun.

Olsen sendte den 25. februar inn et skriftlig spørsmål til samferdselsminister Knut Arild Hareide om hvilke planer regjeringen har for utvidelsen av kystrutens seilinger.

Han svarte at koronapandemien har gjort driften svært krevende og at det verken har vært passasjergrunnlag eller økonomisk forsvarlig med full drift på kystruten.

– Etter hvert som reiserestriksjonene faller bort og passasjerene kommer tilbake til kystruten, vil det være naturlig med en gradvis opptrapping av kystrutedriften til normal drift, skriver Hareide.