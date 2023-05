Får fortsette å reparere russiske båter

De ansatte på verftet Kimek i Kirkenes beholder jobben inntil videre. Under et allmøte onsdag ettermiddag ble det kjent at bedriften har fått signaler fra regjeringen om at de får fortsette å ferdigstille to russiske fartøy som ligger inne til reparasjon.

– Vi er veldig glade for at vi har fått kjøpt oss tid til den omstillingen som bedriften og lokalsamfunnet står i. Bedriften må nå finne andre bein å stå på, sier leder i LO i Troms og Finnmark, Bjørn Johansen.

Kimek livnærer seg på russiske fartøy, men får ikke lenger jobbe med dette som følge av sanksjonene som er innført mot Russland.