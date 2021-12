Flere marinefartøy samlet seg nylig i Nord-Norge for øvelsen FLOTEX 21, som er Sjøforsvarets årlige felles øvelse.

Det var i den forbindelse at minejaktfartøyet KNM Hinnøy skulle sjekke at kysten var klar før hele flåten kunne ta seg inn.

Og det de fant var ikke småtteri.

En torpedo fra 1940, året da slaget om Narvik fant sted, lå nemlig og lurte i sjøen utenfor byen helt nord i Nordland.

Med undervannsdronen HUGIN oppdaget mannskapet på KNM Hinnøy en torpedo fra andre verdenskrig like utenfor Narvik. Foto: Helene Synes / Sjøforsvaret

Over 80 år har gått siden slaget der 35 000 mennesker deltok og 8 500 måtte bøte med livet. Men fortsatt finnes det rester i havområdet utenfor byen, og noen av dem, slik som denne, er fortsatt potente.

Oppdaget ved et uhell

Mineryddernes jobb er å søke etter miner på havbunnen og klarerer området for de andre fartøyene.

– Under FLOTEX 21 har vi hele tiden øvd med utgangspunkt i en ytre trussel. Både det og de krevende vinterforholdene har gjort at vi har måttet være skjerpet og på hele tida, forteller skipssjef på KNM Hinnøy, kapteinløytnant Alf Johnsen.

Skipssjef på KNM Hinnøy, kapteinløytnant Alf Johnsen. Foto: Helene Synes / Sjøforsvaret

I ett scenario skulle fartøyet rydde en rute og klarere Narvik havn for miner, for å sikre at det var trygt for andre fartøy å komme inn. Flere øvingsobjekt var lagt ut, og det var disse minerydderen egentlig lette etter da torpedoen ble oppdaget.

– Vi var midt i øvinga da vi med HUGIN oppdaget noe vi raskt skjønte ikke var et øvingsobjekt, sier Johnsen og fortsetter:

– Vi sendte ut ROV for å fotografere og se nærmere på objektet, og da var det ikke tvil. Vi hadde funnet en torpedo fra andre verdenskrig.

En dykker fra Sjøforsvarets minedykkerkommando øver på å finne miner utenfor Ramsund i Troms og Finnmark under øvelsen FLOTEX. Foto: Sjøforsvaret

Undervannsdronen kan selv kan tilpasse operasjonsmønsteret sitt for å oppfylle oppdragenes målsetninger på best mulig måte. Dette gjør den ved å tolke data fra ulike sensorer – slik kan den analysere områdene rundt seg, og planlegge og utføre handlinger.

Dronen brukes også i oppdrettsbransjen.

– Like mye kraft i dag

Torpedoen har vært på havbunnen i over 80 år uten å gjøre skade, men den er ikke ufarlig, forklarer Johnsen.

Det er mange tilfeldigheter som skal treffe for at den skal sprengast. Likevel er det best å ikke ta noen sjanser.

Under øvelsen oppdaget KNM Hinnøy en torpedo fra andre verdenskrig. Foto: Helene Synes / Sjøforsvaret

– Det er like mye kraft i torpedoen i dag som det var i 1940, slår kapteinløytnanten fast.

– Med tanke på at vi fant den i et ankringsområde, kan i verste fall et av de mange skipene som seiler inn til Narvik sette ankeret sitt rett på torpedoen. Det vil få store konsekvenser, forklarer Johnsen.

Et område preget av historie

For over 80 år siden seilet tyskerne inn den samme ruta.

Slaget om Narvik var brutale kamphandlinger med sjøslag der mange skip gikk tapt. Det er derfor ikke helt uventet å finne gjenstander fra andre verdenskrig i dette området.

– Stemningen var svært nervøs. Det var verdens beste krigere vi skulle slåss mot, fortalte veteranen Ivan Vanje, som sammen med Nils Hugo Ruud deltok i NRK-serien «Alliert og alene» i 2018. Du trenger javascript for å se video. – Stemningen var svært nervøs. Det var verdens beste krigere vi skulle slåss mot, fortalte veteranen Ivan Vanje, som sammen med Nils Hugo Ruud deltok i NRK-serien «Alliert og alene» i 2018.

Blant skipene som gikk tapt i slaget var de to norske panserskipene «Eidsvold» og «Norge».

Under øvelsen brukte KNM Hinnøy HUGIN til å fotografere vrakene av disse, som fremdeles ligger på havbunnen utenfor Narvik.

Skal NATO-stasjoneres

Etter funnet av torpedoen bar det videre på nye oppdrag for minerydderen. Rydding av seilingsruter er bare én del av programmet KNM Hinnøy har vært gjennom de siste ukene.

Narvik-fronten mai 1940: en 80 år gammel samisk mann, en alliert fransk alpejeger (med muldyr) og en norsk soldat under kampene ved Narvik. Foto: NTB scanpix

– FLOTEX 21 har vært en god arena for å trene både på våre ferdigheter, men også sammen med Luftforsvaret og med andre marinefartøy, forteller Johnsen.

Øvelsen var også til hjelp med tanke på oppdraget minerydderen snart skal ut på:

– Neste år skal vi ut i NATOs stående minerydderstyrke. FLOTEX har vært en del av oppøvingen og treningen for at fartøyet skal bli klar til å utstasjonere, sier skipssjef Johnsen.