Fant hai med avkappet hale: – Dyreplageri av verste sort

Surfeinstruktør Carlos Rodriguez Hernandez og familien fant nylig en strandet håkjerring i fjæra i Vadsø.

Problemet var bare at haien ikke hadde hale.

– Jeg tenkte kanskje det var spekkhogger som hadde tatt halen, sier han.

Marinbiolog og leder for havteamet til WWF Verdens naturfond, Fredrik Myhre, er ikke enig i den teorien. Han tror det er mer sannsynlig at en fisker har stått for ugjerningen.

Carlos Rodriguez Hernandez delte bildet av haien på Instagram, hvor det ble delt videre. Skjermdump tatt 18:24, 26.04.22 Foto: Skjermdump

Flere tilfeller

Myhre er svært opptatt av hai, og fikk bildet Hernandez hadde tatt tilsendt av flere av sine egne følgere på Instagram.

Marinbiolog Fredrik Myhre tror fiskere har kappet av halen på håkjerringen. Foto: Roger Carson

– Dette er nok dessverre et bilde som viser miljøkriminalitet og dyreplageri av verste sort. Her har en håkjerring høyst sannsynlig fått kappet av halefinnen sin, i det den har blitt tatt som bifangst av en fisker.

Marinbiologen forteller at dette ikke er det eneste tilfellet av haleløse håkjerringer som har dukket opp i Norge.

– I november i fjor var det en håkjerring som ble funnet uten hale på Grytøya. Dette er noe som dessverre forekommer altfor ofte, også her hjemme, sier Myhre.

– Det burde være g ufs fra fortiden

Marinbiologen forteller om flere slike hendelser. Han forteller om en hendelse i 2019 der to fiskere på Island fikk sparken for å ha kappet halen av en håkjerring og dumpet den i havet. Det hele var godt dokumentert og publisert i sosiale medier av dem selv.

– Dette er en praksis som umiddelbart må opphøre og bør få strenge straffer dersom det avdekkes at dette skjer.

Myhre forteller at skikken med å kappe halen av håkjerring er noe som henger igjen i en del av fiskerinæringen. Tidligere fikk man penger av myndighetene for halefinnene, fordi fisken var uønsket.

– Det burde være gufs fra fortiden, men er noe som dessverre fortsatt skjer.

I 2019 delte Dagbladet videoen av håkjerringen som ble mishandlet av Islandske fiskere. Skjermdump tatt 12:14, 27.04.2022. Foto: Skjermdump

Etter å ha kappet av halen dumpet fiskerne håkjerringen levende tilbake i havet. Myhre tror det er dette som har skjedd med haien i Vadsø.

– Tilbake til den sikre død. En håkjerring uten halefinne er ikke i stand til å svømme og leve som håkjerringer skal. Dette er smertefullt for haien, sier Myhre.

Kan være straffbart

Tone Strømsnes Olsen, Politiadvokat og fagansvarlig for dyrevelferdskriminalitet i Økokrim, skriver til NRK i en e-post at alle dyr skal behandles med respekt.

– Handlingen kan også etter konkrete omstendigheter være et brudd på naturmangfoldloven hvor det blant annet fremkommer at «Ved enhver aktivitet skal unødig skade og lidelse på viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi unngås.»

Politiadvokat i Økokrim, Tone Stømsnes Olsen er ikke kjent med flere tilfeller av håkjerringer som har fått kappet av halefinnen, men ser alvorlig på saken. Foto: Caroline Bergli Tolfsen / NRK

Økokrim har ikke fått inn noen politianmeldelser av fiskearter funnet med avkappede haler. Men det har vært flere saker de siste årene der folk har blitt straffet for dyreplageri av ville dyr.

Politiadvokat Strømsnes Olsen forklarer at straffenivået for miljøkriminalitet har blitt skjerpet de siste årene. I flere avgjørelser har Høyesterett straffet dyreplageri strengt.

– Dette gjelder naturlig nok også for viltlevende arter, ikke bare kjæle- og husdyr.

Håkjerringen er vurdert som nært truet på Rødlista.

Håkjerringer kan bli fem hundre år og opp til syv meter lange. Foto: Julius Nielsen

I følge dyrevelferdsloven skal alle dyr behandles med respekt. Dette gjelder også ville dyr.



Strømnes Olsen mener det er respektløst at å slippe håkjerringen levende ut i havet etter å ha amputert halen på dyret.



Politiadvokaten sier at det å fjerne halen av dyret vil ikke bare være livstruende for den, men utsette den for unødvendige påkjenninger.

– Det vil medføre påkjenninger og trolig død, og dersom dette er gjort forsettlig eller grovt uaktsomt være straffbart.

– Dette er en praksis som fiskerinæringa må stanse umiddelbart. Det burde være bøter og strenge straffer for å drive den typen miljøkriminalitet, sier marinbiolog Myhre.