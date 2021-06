Aldri før har det vært så mye av den svartelistede pukkellaksen i norske fjorder. Og skal man få ned antallet, må den fiskes nå.

Det har Mattis Christiansen i Vestre Jakobselv i Finnmark gjort sitt for å bidra til.

Den siste uka har han kommet til land med mer enn femti pukkellaks etter hver tur på havet.

Men på siste tur var det så mye at nota gikk tett.

Foto: Hanne Wilhelms/NRK

– Bare det siste døgnet har vi fanget mellom 110 og 120 pukkellaks.

– Er dette normalt?

– Tidligere denne sesongen har vi ikke fått mengder, men den siste uka har vi virkelig dratt opp mye pukkellaks. Så det får være opp til forskerne om dette er normalt, men det er i alle fall mye, sier Christiansen.

I Norge vil vi bli kvitt pukkellaksen. Dermed har det blitt satt i gang en rekke prosjekter for å fiske den ut fra norske elver. Foto: Hanne Wilhelms/NRK

Har ikke oversikt over hva invasjonen kan føre til

– Man har jo sett tegninga i mange år nå, at det vil komme. Gytebestanden av pukkellaks har vært gradvis økende siden 2015, sier forsker Henrik H. Berntsen ved Norsk institutt for naturforskning.

Men man vet ikke helt hvorfor invasjonen er så farlig.

Henrik H. Berntsen ved Norsk institutt for naturforskning. Foto: Norsk institutt for naturforskning

Fisken hører opprinnelig til i Stillehavet, men ble på 50-tallet satt ut i vassdrag på Kolahalvøya i Russland.

Den svømte så til Nord-Norge, men det var først for fire år siden at fiskere rapporterte om en invasjon. Berntsen sier man fremover kan vente å fange like mye som Christiansen, eller mer.

– På samme tid i 2023, vil det være en tilsvarende situasjon som nå, eller langt mer alvorlig.

Konsekvensene har man nemlig ikke enda helt oversikt over.

I tillegg til en pukkel som vokser i gytetida, har russerlaksen prikker på halen. Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Det vi er redd for er at et stort antall pukkellaks, som gyter i elvene, skal ha negativ effekt på vår egen laksefisk, på vannkvaliteten og på det biologiske mangfoldet i elvene våre, sier han.

Selv om den innvandrede arten er ikke er ønsket i våre farvann, er den en god matfisk.

Og det er også akkurat nå den skal smake best.

– Som laks og røye

– Smaken minner om en blanding mellom laks og røye, sier Rune Muladal, daglig leder i Naturtjenester i Nord.

Rune Muladal har hatt med den spesielle laksen å gjøre i 20 år. Han mener man bør holde bestanden i sjakk. Foto: Erik Andreassen / NRK

– Men den er kommet for å bli. Så lenge den er i Russland, vil den definitivt være i Norge, sier han.

Christiansen i Vestre Jakobselv har fremover 120 å ta av, og sier det helt klart blir mer laks på menyen fremover. Resten skal han ta vare på.

– Jeg tror den har en plass i markedet som ikke er utforsket. Russelaksen er utbredt, ikke bare her. Det er interessant folk begynner å utnytte den her også.

– Jeg spiste selv pukkellaks til St. Hans og det var helt utmerket, sier han.