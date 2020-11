Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi er både glade og letta for å endelig få en dato, sier Kristina Talberg Pettersen fra Senja.

Familien har ventet i to år på å hente lillesøster Anna, som nå bor i fosterhjem i Thailand, hjem til Trollvik i Senja.

På grunn av pandemien har Thailand hatt stengte grenser. Dermed har norske myndigheter vært nødt til å si at reisen er nødvendig, for at familien skal få lov til å hente Anna.

Det har ikke norske myndigheter gjort, men det er Thailands Centre for covid-19 Situation Administration (CCSA) som nå har åpnet opp landegrensene for adoptivfamilier, sier Pettersen.

UD og BFD har kun kommet med generelle uttalelser om at alle reiser er på eget ansvar og spilt ballen over til forsikringsselskapene, sier Hans-Helge Johnsen til NRK.

– Det vi har oppnådd etter at NRK satte søkelys på saken er at forsikringsselskapet har definert reisen som nødvendig. Vi får derfor full dekning fra Fremtind om noe skulle skje, også korona-relatert, sier Johnsen.

Familien skal møte Central Adoption Board i Thailand i starten av mars. På grunn av korona må de først sitte 14 dager i karantene. Avreise vil derfor skje i februar.

Storesøster Mia gleder seg veldig til at Anna kommer hjem. Du trenger javascript for å se video. Storesøster Mia gleder seg veldig til at Anna kommer hjem.

Reiser i februar

Siden september 2017 har familien i Trollvik visst at det var Anna de skulle få adoptere i Thailand.

På grunn av ekstra omstendigheter omkring jenta, har de vært innforstått med at prosessen ville ta ekstra lang tid.

– 31. juli i år fikk vi beskjed om at saken vår var ferdigbehandlet. Normalt ville vi ha kunnet reise i september, sa pappa Hans-Helge Johnsen til NRK tidligere.

Anna, som har bodd i fosterhjem siden hun var født, er fem år nå. For hver måned som går, kan hennes møte med Norge bli vanskeligere.

– Hun skal jo begynne på skolen neste høst. Det kan bli en tøff overgang om hun må begynne rett på skole.

Storesøster Mia forteller at rommet står klart til lillesøsteren. I skapet henger kjoler og klær som hun sjøl har vokst fra. Et dukkehus og et lekekjøkken venter på å bli tatt i bruk.

Totalt blir det adoptert barn til norske familier fra 20 ulike land. Til sammen venter nå et trettitalls foreldre på å få henta hjem barnet sitt.

– Helt fantastisk

Familiepolitisk talsperson i Frp, Silje Hjemdal, har engasjert seg i saken og tidligere spurt barne- og familieminister Ingolf Ropstad hvordan han vil sikre at adoptivforeldre kan hente hjem barn fra utlandet også i tider med covid-19.

– Det er helt fantastisk og det må jo være den beste julegaven familien kunne få!

ROSER FAMILIEN: Silje Hjemdal i Frp ble lettet da hun fikk høre at familien får reise til Thailand og hente Anna. Foto: Ida Yasin ANdersen / NRK

Hjemstad berømmer familien for å ha fortalt om situasjonen og krevd svar fra politikerne. Hun tror det politiske presset hatt noe å si for at familien nå kan hente dattera si hjem.

– Se reaksjonene på at vi bare får være fem i Bergen, eller må sitte med munnbind. Det er mye folk reagerer på, men at man ikke skal få hente sitt eget barn, det er lite som kan sammenlignes med det, sier Hjemdal og legger til:

– Hvis det er noe som er en nødvendig reise, så er det jo å hente sitt eget barn, sier Hjemdal som nå skal sende blomster til familien.

