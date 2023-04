Både Fagforbundet og Akademikerne krever nye regler som sikrer folk erstatning for eventuelle skader på hjemmekontor.

– Det kan ikke være sånn at hver enkelt arbeidstaker står alene bare fordi de utfører oppgavene sine utenfor kontorets fire vegger, sier Trond Finstad i Fagforbundet.

– Flertallet på Stortinget har forsømt seg og sviktet en million arbeidstakere i Norge, sier Lise Lyngsnes Randeberg i Akademikerne.

Hun viser til at tre politikere fra Venstre foreslo å lage nye og klare regler på området. De ble nedstemt i Stortinget så sent som i februar.

– Politikerne hadde en gylden anledning til å gjøre det tryggere for alle som jobber på hjemmekontor, men brukte ikke muligheten.

Retten: Hun kunne vært på jobb

Dommen, som NRK omtalte i forrige uke, er den første saken av denne typen som er avgjort i lagmannsretten.

Altakvinnen var på vei fra hjemmekontoret til et oppdrag da hun falt og skadet hånden. Hålogaland lagmannsrett legger vekt på at kvinnen ikke var nødt til å jobbe hjemmefra. Hun kunne i prinsippet startet dagen på arbeidsstedet. Derfor blir ikke skaden regnet som en yrkesskade.

LO-advokat Fredrik Wildhagen bekrefter overfor NRK at de har bestemt seg for å anke dommen til Høyesterett.

Wildhagen regner likevel med at en dom fra Høyesterett vil etterlate seg nye ubesvarte spørsmål. Derfor mener han Stortinget uansett bør komme på banen og endre reglene.

Trond Finstad i Fagforbundet slutter seg til kravet om nye regler for yrkesskade. Foto: Birgit Dannenberg / Fagforbundet

Bedre, men ikke nok

Trond Finstad i Fagforbundet sier at det tross alt har blitt litt bedre regler for hjemmekontor

– Hjemmekontorforskriften som kom i fjor sommer var et godt skritt på veien, men her er ikke rettigheter og plikter ved yrkesskade regulert, sier Finstad.

– Vi mener lovverket må bli klarere for at våre medlemmer skal være trygge, uansett hvor de er når de gjør jobben sin.

Lise Lyngsnes Randeberg i Akademikerne sier at problemet ble veldig tydelig for dem under pandemien.

Hun krever regler som er tilpasset den moderne virkeligheten, der 39 prosent av de sysselsatte kan gjøre deler av jobben hjemmefra.

– Kriteriet nå sier at skaden må ha skjedd i arbeid, på arbeidsstedet og i arbeidstiden. Det er ganske gammeldags ut fra hvordan virkeligheten er og hvordan folk jobber nå.

Randeberg tror mange kan ha mistet erstatning de burde hatt.

Et av medlemmene hennes falt av sykkelen og slo ut tennene på vei til et arrangement på jobb etter å ha jobbet på hjemmekontor. Det ble ikke godkjent som yrkesskade, med store økonomiske konsekvenser.

Venstre nedstemt

Venstre sendte et forslag til Stortinget om en rekke endringer knytte til hjemmekontor, men ble nedstemt i februar.

Bare Miljøpartiet De Grønne støttet alt. Høyre og KrF støttet kravet om å tilpasse yrkesskadeerstatningen.

Venstres leder Guri Melby: – Vi må la være å stikke hodet i sanden. Vi må se at folk har en ny arbeidshverdag. Foto: Silje Rognsvåg / NRK

– Det vitner om at flertall har et utdatert syn på hva som er fornuftig regelverk for å regulere folks arbeidsmiljø, sier Venstre-leder Guri Melby.

Skeptikerne har fryktet at noen i praksis blir forsikret på reise til og fra jobb dersom de kan påstå at de også har jobbet på hjemmekontor.

– Det er ikke nødvendigvis problemfritt å lage et nytt regelverk. Derfor er det desto verre at også alle forslag om å utrede dette ble avvist, sier Melby.

Lise Lyngsnes Randeberg i Akademikerne oppfatter at stortingsflertallet vil forholde seg i ro og vente på mer kunnskap.

– Vi kan ikke vente til man får ny statistikk når det måtte være, i 2026 eller noe sånt. Det blir for lenge. Nå har vi akutte utfordringer. Det må løses.