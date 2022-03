Utvandringen fra øst til vest har bremset kraftig opp.

Dét, og ikke at nordlendingene flytter sørover, forklarer blant annet bråstoppen i befolkningsveksten i Nord-Norge, ifølge Nils Kristian Sørheim Nilsen, direktør for Nord-Norges Europakontor.

Nå foreslår han «nordsjøturnus» som en løsning. Det betyr at man jobber intenst i en kort periode, og så har fri i en lengre periode.

– Det er mange muligheter til å snu dette, og en mulighet er å innføre nordsjøturnus med to uker på og to uker av. Vi mister skatteinntekter og personer som skal være med på å bygge opp samfunnet, men vi får i hvert fall verdiskapning og økonomiske ringvirkninger, sier Sørheim Nilsen.

Nils Kristian Sørheim Nilsen, direktør for Nord-Norges Europakontor, mener det er litt for mye fokus på at nordlendinger flytter sørover. Foto: Therese Bergersen / NRK

Fakta om «nordsjøturnus» Foto: Stockmarket / I-415-0110 / Stockmarket Ekspandér faktaboks «Nordsjøturnus» betegner ordninger med lange arbeidsperioder fulgt av lengre friperioder.

Opprinnelig er «nordsjøturnus» forbeholdt arbeidstakere som arbeider på oljeinstallasjoner hvor det ikke er praktisk mulig å reise til og fra arbeidsplassen daglig

I nordsjøturnus jobber ansatte 12 timer i døgnet og bor på plattformen i 14 dager av gangen. Deretter følger en lang friperiode på 4–6 uker.

En del helseinstitusjoner har lignende turnuser med intense arbeidsperioder over flere døgn, etterfulgt av lengre friperioder.

Store skatteendringer i Polen

Lukasz Bobowski har bosatt seg i Tromsø sammen med sin kone, hvor han jobber i byggebransjen.

Han sier det er mange grunner til at polakker ikke lenger kommer til Norge i hopetall. En av dem er den økonomiske veksten mange land i Øst-Europa har opplevd.

DYRT LAND: Lukasz Bobowski trives godt i Norge, men er frustrert over det dyre leiemarkedet. Mange av hans bekjente har flyttet hjem igjen til Polen de siste årene. Foto: Knut Anders Finnset / NRK

Nordsjøturnus kan hjelpe, men det viktigste er at det blir mer lønnsomt for arbeidere å ta turen til Norge.

Bobowski hevder også at en helt fersk skatt for pendlere gjør det mye mindre attraktivt å jobbe i Norge dersom man er bosatt i Polen.

– Det kommer 21 nye skattelover bare i år, sier han. Mange av mine venner har planer om å flytte hjem igjen i år.

Bobowski referer til den såkalte «Polish Deal», som trådte i kraft 1. januar. Dette nye, omfattende skatteregulativet har blitt møtt med kraftig kritikk for å ramme skjevt, og å ha skapt stor forvirring.

I januar måtte landets finansminister gå av som følge av bråket, meldte Financial Times.

Hvis polske arbeidere skal fortsette å komme til Norge, må det fortsette å lønne seg, sier Bobowski.

Sjefen hans, Kjetil Sørensen, er enig.

– Vi har «alltid» hatt arbeidere fra Polen og Litauen her. Jeg hadde to som hadde slått seg ned her med familien, men som nå har flyttet hjem, sier Sørensen.

Nå sliter han med å få tak i flere som Lukasz.

– De sier det er bedre i hjemlandene nå enn det var før.

Velstandsøkning i øst

Europakontor-direktør Nilsen mener det vil ha stor negativ betydning for produksjon og verdiskapning i Nord-Norge at det kommer færre østeuropeere til Vest-Europa.

– Vi reiser rundt i landsdelen og ser hvor store utfordringer spesielt industriarbeidsplasser har med å fylle opp arbeidsplassene. Vi har vært helt avhengig av den arbeidsrelaterte innvandringen til Norge og Nord-Norge, sier Sørheim Nilsen.

– Det er dramatisk for bedriftene, som nå sliter med å produsere, eksportere og tjene det de kan. Det betyr også adskillig lavere inntjening til landsdelen. Det er dramatisk fordi det er dette vi skal bygge velferd rundt.

Nå reiser færre arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa til Vest-Europa. Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

I 2004 gikk EU fra 15 til 25 medlemsland. Siden har spesielt de baltiske og østeuropeiske landene som Estland, Latvia, Litauen, Polen, Ungarn, Tsjekkia, Slovakia, Slovenia forsynt Vest-Europa med stor arbeidskraft.

Men nå er trenden i ferd med å snu. Mye takket være høyere lønninger som følge av velstandsøkningen i de ulike landene, samt stengte grenser under koronapandemien.

– De østeuropeiske landene har hatt en bedre økonomisk vekst enn Vest-Europa. EUs politikk har virket etter hensikten. Mange har flyttet hjem til trygg havn etter pandemien og i tillegg har vi hatt Brexit, sier Nils Kristian Sørheim Nilsen.

– Når vi ikke har integrert de godt nok, vist at vi setter nok pris på dem, kombinert med at de nå har gode livsvilkår i sine hjemland, ja da flytter de hjem.

Store byggeprosjekter

Bransjeorganisasjonen Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) er ikke like sikker på om nordsjøturnus er løsningen på problemet.

– Behovet for arbeidskraft er stort og vil bli en utfordring fremover, også for bygg og anlegg. Veldig usikker på om en slik turnusordning vil være en god løsning, men alle forslag fortjener å bli vurdert, sier direktør Stein Windfeldt.

Norge har hatt høy, om ikke den høyeste, arbeidsrelaterte innvandring fra Europa. Det har muligens ført til at vi ikke har hatt nok fokus på egne rekker.

– Vi har over mange år utdannet for lite fagarbeidere. Dette gjelder stort sett over hele landet, sier Windfeldt.

– Nå har også mange av de utenlandske som dro hjem under covid-19 funnet seg jobb andre steder. Samtidig har vi mange store utbyggingsprosjekter i årene som kommer.

Han understreker at dette er et stort område med mye politikk og ulike interesser.

– Vi har ingen helt konkrete løsninger å legge på bordet per nå, men vi jobber med dette på mange fronter, sier Windfelt.

Stein Windfeldt, direktør i EBA, erkjenner at behovet for arbeidskraft er og vil fortsette å være stort fremover. Foto: EBA

Tatt for gitt

Nils Kristian Sørheim Nilsen i Nord-Norges europakontor mener det ikke er mulig å fylle de tomme stillingene med arbeidsledige nordmenn.

– Det er en del jobber nordmenn ikke vil ha lenger. På fiskebruk, bygg og anlegg mangler vi fagfolk. Det er ikke bare å putte inn en arbeidsledig og tenke at de skal fullføre en jobb. Det handler om kompetanse.

I tillegg til nordsjøturnus foreslår han å se langt sørover.

– Sør-Europa har fortsatt høy arbeidsledighet blant ungdom. Vi kan prøve å gjøre oss lekker for dem, men vi kan også bli bedre til å holde på ungdommen her. Og få flere uføre ut i arbeid for å nyttiggjøre seg bedre en stor ressurs. Det er en debatt vi burde ta i Norge.

Han understreker at vi er blitt helt avhengig av arbeidskraften fra øst, spesielt innen fiskeri- og havbrukssektoren og bygg- og anleggsbransjen. Men at det har blitt tatt for gitt.

– Denne arbeidskraften har bidratt enormt til verdiskaping i nord, og dermed bidratt mye til vår velferdsstat.