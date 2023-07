Evakuerte Kirkenes Lufthavn - funnet eldre granat

Kirkenes lufthavn på Høybuktmoen ble like etter klokken 10.00 evakuert etter mulig funn av eksplosiver i innsjekket bagasje, opplyser Finnmark politidistrikt på Twitter. Alle nødetater er til stede.

Like før klokken 11.00 skrev politiet at de hadde inspisert bagasjen. I samråd med bombegruppa ble den tatt bort fra flyplassen og klokken 11.36 kom politiet med følgende oppdatering på Twitter.

- Bagasjen er fjernet fra flyplassen og til sikkert område. Det er snakk om en eldre granat som har blitt lagt i innsjekket bagasje. Det jobbes nå med å kartlegge om det er flere eksplosiver før vi avbryter evakueringen og gjenopptar normaltilstand ved flyplassen.

I 12-tiden fikk de reisende lov til å gå igjen på flyplassen og situasjonen er avklart.

Kommunikasjonsrådgiver i Avinor, Helene W. Jensen, sier til TV 2 at de er kjent med situasjonen og at det er iverksatt evakuering på flyplassen.

– Jeg har ikke nøyaktig antall, men jeg ser at det skulle ha gått et fly til Oslo klokken 10.50, så jeg regner med at alle de passasjerene blir evakuert, sier Jensen.

– Det vil naturlig nok bli forsinkelser på det flyet, legger hun til.

Liv Øvreberg er på plass sammen med mannen sin og venter utenfor Krikenes Lufthavn søndag formiddag. Hun har ventet siden 10.15.

– Da vi kom hit så vi masse folk utenfor inngangen. Like etterpå ble vi beordret bort fra flyplassen. Senere fikk vi beskjed om at det var funnet mulige eksplosiver som de må fjerne før vi kan gå inn igjen, sier Øvreberg.

– Det har blitt delt ut pledd til de som står og venter ute. I tillegg er det to busser til stede som huser barn, syke og gamle, slik at de holder seg varme, sier Øvreberg videre.

I tillegg til flyet til Oslo 10.50, skal det etter planen gå fly til Oslo 11.30, Alta 12.40 og Tromsø 12.40 de neste timene.

Bildet viser bilkø utenfor Kirkenes Lufthavn.