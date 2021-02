– I et møte i EU-komiteen i Brussel ble jeg grillet, trakassert og nærmest truet av enkelte medlemsland, skriver fiskeriminister Per Sandberg i et innlegg på egen Facebook-side.

Han refererer til da han som fiskeriminister arresterte flere fartøy fra EU, i forbindelse med fangst av snøkrabbe.

Bakgrunnen til tilbakeblikket er den betente striden som pågår nå mellom Norge og EU. De er i full krangel om hva som skal skje med britenes kvote i det fiskerike området rundt Svalbard etter brexit.

NRK snakket tidligere i uken med en forsker ved Fritjof Nansens institutt som mente beregningen av kvote kunne være et hendelig uhell.

Det er Sandberg sterkt uenig i. Han mener dette er et ledd i en langvarig strategi fra EUs medlemsland.

– Målet deres er å høste mer i norsk territorium, og utfordre norsk suverenitet. De vil kjempe til seg kvoter. De vet hva de holder på med, sier han til NRK.

Nei, dette er absolutt ikke noe «uhell» fra EUs byråkrati. Dette er et ledd i en langvarig strategi fra EUs medlemsland... Posted by Per Sandberg on Thursday, February 18, 2021

Slaget om brexit-kvoten

Det er bare få dager siden statsminister Erna Solberg raste mot at EU på egen hånd har fastsatt kvoter i vernesonen rundt Svalbard.

De har tildelt seg selv en kvote på vel 29.000 tonn fisk i vernesonen. Dette er 10.000 tonn høyere enn det Norge anbefalte.

Norge mener dette er brudd på EUs forpliktelser til havrettskommisjonen. Og har truet med kraftige sanksjoner, som inndraging av båter og fangst, og bøter.

Men nå angriper EU Norge tilbake.

– Kommisjonen vurderer for tiden egnede tiltak for å imøtegå Norges diskriminerende tiltak, dersom disse ikke trekkes tilbake, og kommer til å diskutere disse med EUs medlemsstater, skriver EUs talskvinne Vivian Loonela i en e-post til DN.

Det har EU gjort tidligere. Da Norge nektet EU å fangste snøkrabbe, begynte unionen å gi ut kvoter til å fiske krabbe over hodet på Norge. Det endte med seier til Norge i Høyesterett.

Kystvakten er viktig for å hevde norsk suverenitet i den norsk økonomiske sonen. Nå skal de gå hardere til verks mot de av EU-trålerne som benytter seg av kvoten Norge mener er feil. Foto: Betzy Hänninen / Forsvaret / Forsvarets operative hovedkvarte

Den vanskelige utregningen

Det er Norge og Russland som bestemmer hvor mye fisk som kan tas i vernesonen rundt Svalbard i Barentshavet. Slik har det vært siden 1977. EU har fått en viss andel av kvoten, basert på et historisk fiske.

Men fordi britene har valgt å forlate EU, mener Norge og Russland at EU ikke lenger har rett på like stor kvoteandel. Britene bør få disse kvotene direkte, mener landene.

Det er EU uenig i.

De mener det er beklagelig at Norge har truffet en ensidig avgjørelse om å begrense mengden til EU-flåten.

Den polske tråleren «Polonus» ble i 2007 oppbrakt av Kystvakten under fiske i Fiskevernsonen rundt Svalbard. Tråleren fisket etter torsk 25 nautiske mil nord av Bjørnøya da den ble bordet av inspektører fra Kystvaktskipet «Stålbas». Foto: Handout / NTB

Bryter en 100 år gammel avtale

Til Dagens Næringsliv skriver fiskerikommissæren at Norge bryter med likebehandlingsprinsippet i Svalbardtraktaten.

Det er en internasjonal avtale som sikrer Norge suverenitet over Svalbard. Samtidig sier den at de 44 landene, som signerte et dokument for 100 år siden, skal likebehandles, og har rett til å være på øygruppa.

– Vi merker oss at Norge anla en annen tilnærming for så vidt gjaldt norske fartøy – og også fartøy fra visse andre land – og dette undergraver likebehandlingsplikten, sier Loonela.

Svalbardtraktaten Ekspandér faktaboks Etablert i Paris i 1920

Avklarer de forskjellige landenes rettigheter på Svalbard

44 land har undertegnet avtalen

I traktatens §9 heter det at øygruppa ikke skal brukes i «krigsøyemed» – eller som det heter i den engelske teksten «warlike purposes»

Norge har hatt en svært restriktiv praksis i forhold til militær virksomhet – og har blant annet ikke tillatt militære fly å lande på Svalbard

Likevel har Russland ved flere tilfeller vært kritisk til norsk militær virksomhet

Norsk politikk på dette området, og andre stridstema, har ført til at Svalbard er et av de vanskeligste politiske tema mellom Norge og Russland

Russland mener Svalbardtraktaten forbyr enhver militær virksomhet på Svalbard

Les Svalbardtraktaten her: Svalbardtraktaten

Også Russland har det siste året beskyldt Norge for å bryte traktaten. De mener på sin side at Norge begrenser russisk aktivitet, og diskriminerer russiske selskaper og interesser.

I beit for farvann og kvoter

Det hele er et forsøk på å utfordre og teste det juridiske grunnlaget for Norges måte å forvalte kvoter på. Det tror direktør for Nord-Norges Europakontor, Nils Kristian Sørheim Nilsen.

I tillegg mener han EUs fiskebåter er i en skvis, siden man ikke vet hva som skjer med tilgangen til britisk farvann etter brexit.

– EU har generelt for mange båter, og for lite kvoter tilgjengelig. Dette er nok en del av kampen for å ivareta interessene til egen flåte, sier han.

Sørheim Nilsen tror også dette «spillet» handler om at EU ønsker flere «goder».

– Selvtildelingen kan være en del av et spill, der de i de pågående forhandlingene tilbyr Norge lettelser i toll og mengdebegrensninger ved eksport til EU, mot at EU får beholde de kvotene de har bevilget seg selv, sier han.

Fiskeripolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, Cecilie Myrseth, krever at regjeringen ordner problemene med EU. Foto: Vidar Ruud / NTB

På regjeringens skuldre

Fiskeripolitisk talsperson på Stortinget, Cecilie Myrseth (Ap), mener regjeringen nå må rydde opp i bråket med EU.

– Det som har skjedd er helt uakseptabelt. Regjeringen må hevde norske interesser først, og det forventer jeg at de gjør, sier Myrseth.

– Vi har både formelle og uformelle kanaler å ha disse samtalene i, på normal måte. Det ligger på regjeringen skuldre å håndtere dette.

Tidligere fiskeriminister Per Sandberg tror også denne saken kan havne for retten. Foto: Ned Alley / NTB

Tidligere fiskeriminister Per Sandberg råder også regjeringen til å stå opp for seg. Og han regner med også denne betente saken havner i rettsapparatet.

I 2017 var det nettopp striden om krabben som førte til det han beskriver som en kjedsom opplevelse.

– Det var nesten så jeg måtte ha vakter da jeg gikk fra kommisjonen. Ett av landene gikk helt amok under forhøret jeg var satt i. Det var rett og slett aggressivt, minnes han.

– Jeg husker ikke eksakt ordene de brukte, men Norge var tilnærmet en røverstat. Og det ble brukt tøffere ord også, sier Sandberg.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med EU, og å få deres kommentarer til saken. De har foreløpig ikke svart.