Ballangen Sjøfarm i Ofotfjorden i Nordland ble hardt rammet av dødsalgen og mistet over 2,7 millioner fisk.

– Det rammet oss kraftig med tanke på at all fisken som gikk tapt i algeangrepet. Vi har gjort en god jobb med å reetablere drifta, vi startet jo nesten på null igjen, sier daglig leder i Ballangen Sjøfarm, Erik Sommerli.

For ett år siden blomstret en spesiell alge opp i flere fjorder sør i Troms og nord i Nordland. Algene, som finnes naturlig i disse områdene, kan utvikle en gift som hindrer fisken fra å puste.

Totalt tok utbruddet livet av nærmere 8 millioner oppdrettslaks, til en verdi av flere milliarder kroner.

Blant dem var Ballangen Sjøfarm som mistet over 2,7 millioner fisk i Ofotfjorden.

– Det var selvfølgelig et stort økonomisk tap. Vi har ikke et eksakt tall på det, men regnskapsmessig er det snakk om et tap på flere titalls millioner, sier Sommerli.

Fakta om Chrysochromulina-algen Ekspandér faktaboks Chrysochromulina leadbeaterii er et planteplankton som flyter fritt i vannmassene. Arten er relativt vanlig og kan observeres om våren, men da som oftest bare i lavt antall.

En sjelden gang forekommer algene i mengder som kan omtales som oppblomstringer og som kan resultere i at fisk dør.

Det er studier som tyder på at algearten skiller ut hemolytiske forbindelser. I kontakt med gjellene hos fisken fører dette til skader som kan resultere i at fisken ikke får tilstrekkelig med oksygen og til slutt dør. Ved moderate konsentrasjoner, før det blir dødelig, kan algene føre til at fisken endrer atferd. Den trekker til overflaten og snapper eller gaper.

Algene forbruker næringssalter. Dermed vil økningen av alger reduseres etter hvert som næringssaltene er brukt opp. Skulle algene derimot transporteres til nye områder som fortsatt har næring, vil de kunne fortsette.

Onsdag hadde Fiskeridirektoratet beregnet at i overkant av 11.600 tonn oppdrettslaks har dødd som følge av algeoppblomstringen i Nordland og sør i Troms.

I Nordland er disse selskapene rammet: Ballangen Sjøfarm, Ellingsen Seafood, Mortenlaks.

I Troms er disse selskapene rammet: Sørrollnesfisk, Northern Lights Salmon, Kleiva Fiskefarm, Gratanglaks, Nordlaks og Salaks. Kilde: Havforskningsinstituttet /Fiskeridirektoratet

Ett år etter utbruddet savner viseadministrerende direktør ved forskningssenteret Akvaplan-niva, Anton A. Giæver, fortsatt mer kunnskap.

– Kunnskapen vi har om algen er alt for oppdelt. Fortsatt har vi ikke klart å systematisere den kunnskapen vi trenger, sier Giæver.

Algen Chrysochromulina leadbeateri er dødelig for oppdrettslaks som ikke kommer seg unna algen. Villfisken klarer derfor å rømme fra algen. Foto: Havforskningsinstituttet

Vokser seg størst

Denne type algeutbrudd skjer jevnlig, både i 1988 på Vestlandet, og i 1992 og 1998 i Nord-Norge.

Én teori har vært at oppblomstringen skyldes økt tilførsel av næringssalter, en annen teori er at mye smeltevann fører til algeoppblomstring.

I fjor mistenkte man at oppblomstringen skyldtes oppdrettsnæringen, men Havforskningsinstituttet konkluderte med at det ikke var tilfellet.

For å få mer forskning på algene har Ballangen Sjøfarm inngått et samarbeid med Havforskningsinstituttet.

– Vi har fått etablert et måleprogram som går ut på å ta vannprøver fra ulike lokasjoner i fjorden, som blir analysert for å finne ut hvilken type alger som er til stede, sier Sommerli.

Oppfordrer aktører til å bidra

Algeforsker ved Havforskningsinstituttet (HI), Lars Johan Naustvoll, håper dette kan være med å begrense skadene ved en eventuell ny oppblomstring.

– Vi kan ikke forhindre selve oppblomstringen, den kommer med jevne mellomrom. Men vi ser at flere ønsker mer varsling, særlig etter det som skjedde i 2019. Så da blir spørsmålet, hvordan kan vi forberede oss? Jo, vil lager en egen nettside som skal gi bedre oversikt.

Enn så lenge tror ikke algeforsker Lars Johan Naustvoll at det vil komme ny oppblomstring i år. Foto: Havforskningsinstituttet

Ballangen Sjøfarm en av flere anlegg som er med i et pilotprosjekt hvor det blir tatt vannprøver for å overvåke situasjonen. Ifølge Naustvoll kommer det ut en ny rapport som oppdaterer algestatusen hver fredag.

I tillegg oppfordrer Naustvoll næringsaktører til å rapportere inn selv slik at HI kan få en nasjonal oversikt.

– Da kan vi få kontroll på overvåkning og varsling. Når man har fått kontroll på det så man begynne å se på hvilke verktøy man trenger for å forske på alger.

Også Sjømat Norge understreker at det er viktig at oppdretterne bidrar til prosjektet.

Viktig med overvåkning

Trude Nordli er fagsjef for miljø og helse i Sjømat Norge, hun er enig i at man trenger mye mer kunnskap om hva som gjør at algene giftige.

– En ting er å ha algeovervåkning – det kan gi oss en tidlig advarsel. Men i den andre enden må vi ha beredskap. For når det først kommer så skjer det fort og da må man ha beredskap, sier Nordli.

Hun er glad for at HI har fått midler for å få på plass et overvåkningsprogram.

– Det med alger er veldig vanskelig. For alger i seg selv er ikke farlig, men de kan blitt det under spesielle forhold og det trenger vi å forske mer på.

Det er viseadministrerende direktør ved Akvaplan-niva, Anton A. Giæver, enig i.

– Hadde vi visst hvilke mekanismer som trigger algene i å vokse, kunne vi iverksatt tiltak før oppblomstringen skjer. Men vi vet ikke hva som er bakgrunnen for oppblomstringen. Det kan være så mye, sier Giæver.