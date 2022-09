Skagerak Energi var på jakt etter å forbedre målestasjonene de brukte til å hente inn informasjon om vannet i vannkraftverkene sine.

Data om vannføring og vannstand er viktig for å produsere så mye strøm som mulig. Det gir informasjon om når det lønner seg å produsere strøm og tidlig signal om mulig vanntap. De var ute etter en IoT logger, som kunne sende data fra målestasjonene i et værhardt klima, uten mye vedlikehold.

Løsningene tilgjengelig innenfor vannkraftbransjen var dyre, så Skagerak Kraft dro ut på leting.

De fant det de var ute etter på Svalbard.

– Det er når man ser utenfor sitt eget domene at man kanskje finner innovative løsninger, sier Andreas Billington, Leder for Marked i Skagerak Kraft.

Tilfeldig samarbeid

Telenor Svalbard hadde lenge sett på bruksområder for de nye mobilteknologiene innen IoT. IoT står for Internett of Things, og gjør at ting kan koble seg på internett.

I utgangspunktet jobbet de på et prosjekt i samarbeid med UNIS (Universitetssenteret på Svalbard), som fokuserte på å bruke teknologien i snømålere.

Einar Jenssen viser en av målerne som brukes til å måle snø. Foto: Stian Kristoffer Sande / Telenor

Etter Skagerak Energi tok kontakt, begynte de å se på muligheten for å bruke teknologien i vannmålere.

– Da lagde vi en pilot som tikker og går i Uvdal kommune. Vi brukte sensorene de hadde brukt fram til da, men gjorde selve installasjonen og dataoverleveringsprosessen mye enklere, forteller Einar Jenssen, leder for teknologi og innovasjon i Telenor Svalbard.

Nå skal flere hundre plasseres ut i Skagerak Energi sine nedslagsfelt for vannkraft. Målet er å ha tre ganger så mange målepunkter som tidligere.

Eget selskap

Selskapene har nå gått sammen om et nytt selskap basert på Svalbard, Where2O, som skal gjøre teknologien tilgjengelig til andre vannkraftprodusenter og annen næring som trenger økt instrumentering innen vann og snø.

Einar Jenssen, forsknings og innovasjonssjef Telenor Svalbard, Eivind Trondsen, daglig leder Where2O og Beathe Furenes, hydrolog Skagerak Kraft. Foto: Stian Kristoffer Sande, Telenor

En liten boks med IoT-teknologi kobles opp, og sender inn data fra sensorer i vannet.

– Den bruker ekstremt lite strøm, og kan stå lenge i felt uten tilsyn og kan styres over nett, sier daglig leder av Where2O, Eivind Trondsen.

De estimerer at magasinert vannkraftverk i snitt kan produsere mellom 0,8 og 1,2 prosent mer elektrisk kraft ved økt bruk av målestasjoner.

Naturvernombudet positive

– Alle tiltak som kan få mer energi ut av de eksisterende naturinngrepene er svært positivt, sier leder for Naturvernforbundet Truls Gulowsen.

Han forteller at det diskuteres flere typer tiltak for å effektivisere strømproduksjon, da det har kommet en økt interesse for effektivisering sammen med strømkrisen. Bruk av målestasjoner ser han på som et bra tiltak.

Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet, er positiv til bruken av målestasjonene. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / NRK

Men Gulowsen er ikke like positiv til alle former for effektivisering.

– Noen innebærer for eksempel å overføre vann fra andre vassdrag. Det har mer utfordrende miljøkonsekvenser, sier han.

Billigere strøm?

Dersom alle vannkraftverk i Norge tar i bruk de nye IoT-loggerne og øker antall målepunkter i sine vannveier, vil det tilsvare en produksjonsøkning på nok strøm til 50 000 husstander.

Men om det vil føre til billigere strøm, kan ikke loves.

– All økt produksjon av fornybar energi vil bidra til det, men én prosent økning alene vil nok ikke gi oss markant lavere priser. Problemet er nok litt mer komplekst, men økt vannkraftproduksjon er nok en kjempefordel uansett, sier Billington i Skagerak Kraft.