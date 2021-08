Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det nye testregimet for barn i barnehager og skoler i enkelte byer i Norge har fått kritikk.

Som ett av tre alternativ har blant annet Tromsø og Bergen bestemt at barna skal koronatestes fortløpende i skole- og barnehagetiden fremover.

Flere er kritiske til konsekvensene, både for barna og for lærere.

Men statsminister Erna Solberg (H) mener det er viktig at de yngste nå får en mest mulig normalt skoledag. Likevel forstår hun at testingen vekker oppsikt.

– Jeg skjønner det, men det er bedre enn at vi fortsetter med kohorter og karantene. Vi gjør det for at barn ikke skal miste skolehverdagen sin, og ikke få være med vennene sine, sier Solberg.

Mandag besøkte hun Langnes ungdomsskole, og ønsket 9. og 10. trinn velkommen tilbake på skolebenken på grønt nivå. Det hadde ikke vært mulig om man ikke endret karantenereglene.

– Med alt fokuset som har vært på hvor krevende det er med gult og rødt nivå i skolen, så må vi prøve noe nytt. Alternativet hadde vært at vi ikke kunne ha grønt nivå, sier Solberg.

Krever trygge omgivelser

Barneombudet er opptatt av at kommunenes vurderinger av en slik testing skal være forholdsmessige.

– Hensynet til barnets beste skal være førende, og formålet med testing, tilrettelegging og smittevernhensyn må veies opp mot dette, sier seniorrådgiver Lise Raffelsen Hope.

Lise Raffelsen Hope i Barneombudet. Foto: Barneombudet

Barneombudet vil ikke gå inn på de medisinskfaglige vurderingene, men sier:

– Når kommuner tar i bruk slik form for testing, må de sørge for trygge og gode omgivelser for barna det gjelder.

Marius Chramer er leder i Foreldreutvalget for grunnopplæringa i Norge. Han sier organisasjonen har blitt kontaktet av flere foreldre. Foreldrene har vanskelig for å forstå samtykkeskjemaet de skal fylle ut, og hva de skal velge slags alternativ.

Leder i Foreldreutvalget for grunnopplæringa, Marius Chramer. Foto: Marius Fiskum

– Om de skal være der når det blir testing, eller om ansatte på skolen kan ta seg av det selv. Foreldrene har ikke fått tid til å vurdere det ut fra en ekspertuttalelse om barnets beste, eller tid til snakke med de litt større barna sine om hva de selv synes.

Han sier god kommunikasjon ut til foreldrene nå er kjempeviktig.

– Det er viktig at foreldrene får vite at barnets beste-vurderingene er gjort, og at disse vurderingene spilles over til foreldrene. Så kan de ta avgjørelser ut fra hvordan de kjenner barnet sitt.

Slipper kø og uvante omgivelser

Kari Henriksen er avdelingsdirektør for oppvekst, utdanning og kultur i Tromsø. Hun sier kommunens totalvurdering er at det er enklest for barna er at de blir testa på skolen eller i barnehagen.

Dersom hurtigtesten er negativ, kan de gå raskt tilbake til lek eller undervisning.

Alternativet er å dra til en fremmed teststasjon der de kanskje må stå i kø.

Avdelingsdirektør Kari Henriksen i Tromsø kommune. Foto: Petter Strøm / NRK

– Skolen og barnehagen er en trygg arena. Der ungene er til daglig og er trygg, vil det gjøres minst inngripen for dem. Dette vil også gjøre det enklere for foreldrene som sikkert er på jobb og trenger å være der, sier hun.

Så langt har ikke kommunen fått noen reaksjoner fra foreldre etter at avgjørelsen om testing ble tatt.

– Jeg har sjekka med vår lokale skolesjef og barnehagesjef. Ingen av dem har fanget opp at det har vært noe støy om dette fra foreldrehold. Heller ingen skoler har meldt om at dette har vært problematisk for foreldre.

Foto: Trygve Grønning / NRK

Høy spredning i skolen

Jonas Gahr Støre (Ap) mener testing av barn i skoletiden er et faglig råd det er lurt å lytte til.

– Vi ser en del steder at hvis smitten sprer seg på en skole, så blir det høy spredning. Gudskjelov blir ikke barn veldig syke, så det er medisinsk håndterlig, sier Støre.

Målet med dette testsystemet er å kartlegge hvordan smitten sprer seg, sier han.