– Det er nesten ikke til å holde ut. Man er ferdig med en film, man har begynt å snakke om den, jeg har blitt varm i snakketøyet. Vi får smøre oss med tålmodighet, og så gleder jeg meg til å vise filmen i september her i Norge.

Norgespremieren på «Utvandrerne» skulle nemlig ha vært i slutten av januar, men den har blitt utsatt til 2. september.

Det blir likevel en lukket og dempet åpning av den under Tromsø Internasjonale Filmfestival om omtrent ei uke.

Men det var ikke en selvfølge at Erik Poppe skulle regissere en ny film basert på Vilhelm Mobergs romaner. Historien om dem som flyttet fra den fattige, svenske landsbygda til Amerika på 1800-tallet – som nærmest er en del av Sveriges kulturhistorie.

Søndag gjestet han Helgemorgen og fortalte mer om den nye storfilmen. Blant annet om tilbakemeldingene fra nabolandet.

– Skulle sagt takk, men ...

Selv om filmen er koronautsatt i Norge, har den vært vist i Sverige. Der har anmeldelsene vært delte, forteller regissøren.

– Filmen sådan har fått en fantastisk mottakelse. Innsatsen, skuespillerne, det faglige, vår og min innsats er det ingen som kommenterer. Den har til og med fått åtte nominasjoner til den svenske «Guldbagen», sier han og fortsetter;

– Jeg skulle egentlig sittet stille i båten og sagt «takk, det ble kjempefint.» Men jeg blir også overrasket, av det som samtidig opplevelse som at for mange henger seg opp i; de klarer ikke å se filmen.

Poppe mener de svenske anmelderne har anmeldt filmen Jan Troell lagde for 49 år siden, og ikke deres.

– Jeg er overrasket over de svenske filmkritikerne generelt. De løfter opp filmen så fantastisk, men så klarer de ikke å se for seg det å tolke Mobergs tekst med dagens øyne;

– «Ikke kluss med han. Tolk gjerne Shakespeare og Ibsen, men ikke Moberg – la han ligge». Det er bare sprøyt. Moberg var jo politisk engasjert og opptatt av samfunnet på inn- og utpust. Og familien Moberg har gitt meg full støtte i at dette er riktig(...) – å løfte disse problemstillingene opp i lyset, sier Poppe.

Gustaf Skarsgård og Erik Poppe på settet av «Utvandrerne». Foto: Agnete Brun / SF Studio

– En historie om verden i dag

For 49 år siden lagde Jan Troell en filmatisering av historien. En filmatisering Erik Poppe beskrives som fantastisk – som var en av grunnene til at han var i tvil om han skulle takke ja.

Men Poppe satte seg ned og leste de fire romanene på nytt, for å se om han kunne se en historie sett med øyne fra dagens samfunn.

– Når jeg leste dette, tenkte jeg; «jøye meg, dette er jo en historie om verden i dag», sier han og fortsetter;

– Vel å merke plassert i 1849, men den sier svært mye om et av våre kanskje to viktigste temaer; klima er selvfølgelig et av de viktigste i verden i dag, og det andre er migrasjonen.

Lisa Carlehed og Gustaf Skarsgård spiller Kristina og Karl Oskar når Vilhelm Mobergs storroman «Utvandrerne» på ny får liv på lerretet. Foto: John Christian Rosenlund

Og det han leste som han også refererer til, var om familien som drømte om en bedre fremtid for sine barn.

En familie som skulle til kysten, krysse havet som svært mange ikke overlevde – og komme frem til det nye landet for å klare å skape et hjem i en ny kultur.

– Det er en utrolig presis dramatisk beskrivelse av grunnene for migrasjonen, sier Poppe.

Etter samtaler med familien Moberg, er han sikker på at det er og var riktig å gå løs på dette prosjektet igjen.

– Men med premisset om at vi skulle se historien med dagens briller.

Erik Poppe synes det er forferdelig at premieren er utsatt, men sier det er spennende at den vises på TIFF. Foto: Agnete Brun / SF Studio

Koronautsatte filmer

«Utvandrerne» er ikke den eneste storfilmen som har blitt utsatt – det har også blant annet «Kampen om Narvik» blitt.

Men 17. januar vil filmen til Erik Poppe ha en eksklusiv førvisning for Tromsø-publikummet på TIFF, men også der er det begrensninger på antallet som får se den.

– Vi har per nå kun lov til å ha 50 personer i hver sal. Det vil bli snakk om noen hundre som får sett den, sier festival- og programsjef Lisa Hoen.

Festival- og programsjef for TIFF, Lisa Hoen, sier det blir en eksklusiv førvisning for Tromsø-publikummet av filmen «Utvandrerne». Foto: Marius Fiskum

Med koronarestriksjonene har de måtte trappe betydelig ned på antall publikummere. Og det gjelder også for andre i landet.

– For alle som jobber i film- og kinobransjen er det enormt vanskelig å planlegge på grunn av pandemien. Det er kjempekrevende.

En del av de filmene som skulle ha gått på kino, har blitt flytta på.

– Det er ganske komplisert for mange norske distributører hvordan de skal gjøre ting nå, i og med at det svinger så mye, sier Hoen.

Når TIFF går av stabelen, skal de blant annet ha en norgespremiere på «Trond Giske – Makta rår», og en verdenspremiere på «A human position».

– Vi håper kinoene åpner helt opp igjen uten noen begrensninger så snart som mulig, så folk får sett de gode norske filmene som lages, sier Hoen.