Enorm mangel på helsepersonell – Helse Nord vedtok handlingsplan

Styret i Helse Nord har enstemmig vedtatt handlingsplanen for personell, utdanning og personell for 2024 til 2026.

Planen går blant annet ut på å bruke målrettede økonomiske insentiver for å beholde og rekruttere nye ansatte.

– Dette vil gagne både Helse Nord og universitetene, sa styremedlem Jan-Oddvar Sørnes under behandlingen av saken.

I neste styremøte vil sak med forslag til disponering av de 200 millionene som er gitt til rekruttering og stabilisering for å ta ned innleie behandles.

– Vi sørger for at dette henger i hop. Slik saken ligger nå, og den ikke er ferdig, så tenker vi å dele ut pengene til foretakene. De skal lage noen konkrete planer for tilføring av kvalifisert personell, sikre rett bruk av bemanning og beholde bemanning, sa administrerende direktør Marit Lind.

I 2023 brukte Helse Nord over en halv milliard kroner på innleie, viser tall fra Sykepleien.