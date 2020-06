I år er det mange som må snu på sommerplanene på grunn av koronasituasjonen. Den digitale markedsplassen Finn.no har merket enorm interesse både fra folk som vil leie og leie ut biler, båter og campingvogner.

– De siste tre ukene har interessen virkelig eksplodert. Særlig på «båt til leie», hvor vi så en trafikkvekst på over 500 prosent både i uke 23 og uke 24 sett opp mot samme periode i fjor. Også trafikkveksten inn til «bobil til leie» var i uke 20 over 250 prosent over samme uke i fjor, sier kommunikasjonsrådgiver i Finn, Adéle Cappelen Blystad.

Ikke bare båter, campingvogner og bobiler er ekstra populære i år. – De siste 10 ukene har vi hatt en vekst på 51 prosent i antall publiserte privatannonser på feriehus og hytter til leie på FINN reise. Har du en hytte du ønsker å leie ut, er dette virkelig sommeren å gjøre det på, sier kommunikasjonsrådgiver i Finn.no, Adéle Cappelen Blystad. Foto: Caroline Roka / Finn

Etterspørselen er med andre ord skyhøy.

At noen vil tjene gode penger på utleie, har også skatteetaten tro på. De kommer derfor med en påminnelse allerede nå.

– Hvis du tenker å leie ut huset, hytta, båten, campingvogn eller bobil er det viktig å sette seg inn i skattereglene, sier seksjonssjef Gunn Åse Albinson i etaten.

Flere går for bobilferie

NRK har tidligere skrevet om rekordsalg av båt og bobil i år. I påska brukte 1,2 millioner nordmenn Finn.no til å finne båter og båtplass. I april hadde 1,3 millioner besøkt utleiesidene for bobil.

Dersom du leier ut private gjenstander som bil, båt, bobil eller campingvogn er leieinntektene skattefrie – men kun opptil 10.000 kroner.

– Er brutto inntekt over 10.000 kroner, er hele beløpet skattepliktig. Og det er din plikt å føre det opp i skattemeldingen, sier Albinson.

Seksjonssjef i Skatteetaten, Gunn Åse Albinson, sier alle som vil leie ut i sommer må sette seg inn i skattereglene. Foto: Privat

For bolig er det litt andre regler som gjelder. Hvis du velger å leie ut egen bolig eller fritidsbolig, er 10.000 kroner skattefrie hvis du leier den ut i mindre enn 30 dager.

85 prosent av leieinntektene som overskrider 10.000 kroner vil være skattepliktig, og skal da tas med i skattemeldingen.

Skatteblemme kan bli dyrt

Det norske skattesystemet er i stor grad basert på tillit, men det betyr ikke at det er fritt frem for å la være å føre opp utleie, mener Albinson.

Men hvis du glemte å føre fjorårets inntekter opp, kan du gå inn i skattesystemet nå og rette opp i det, opplyser Albinson.

Utleie av hytter og boliger Ekspandér faktaboks Dersom hytten eller boligen som du normalt bruker selv leies ut, vil utleieforholdet komme inn under reglene om korttidsutleie, så lenge det ikke strekker seg over mer enn tretti dager.

Leieinntekter inntil 10.000 kroner er skattefrie. Overstiger leieinntekten denne grensen vil 85 prosent av det beløpet som overstiger 10.000 kroner være skattepliktig og skal tas med i skattemeldingen.

Korttidsutleie av fritidseiendom og boligeiendom som du ikke selv bruker eller bor i, vil være skattepliktig fra første krone. Airbnb eller annen slik utleie er underlagt de samme skattereglene som annen mer tradisjonell langtidsutleie av eiendom. Kilde: Skatteetaten

– Vi har mange informasjonskilder, og vi kan også gå flere år tilbake i tid. Hvis det er skatteetaten som finner det ut, kan vi vurdere å bruke tilleggsskatt. Det er derfor klokt å føre det opp i skattemeldingen selv, sier Albinson.

Hun anbefaler alle å sjekke skattereglene for delingsøkonomi, dersom du vurderer å leie ut private eiendeler eller bolig.

– Der er det mange gode eksempler, sånn at du kan finne ut om ditt forhold er skattepliktig eller ikke.