Enebolig i full fyr på Kvaløysletta

Det er foreløpig uvisst om det befinner seg personer inne i huset.

– Det er to personer som er registrert på adressen som det ikke er gjort rede for, sier innsatsleder Janne Merete Hansen til NRK.

Politiet meldte om brannen på Twitter ved 22-tiden tirsdag kveld. Store styrker fra nødetatene var raskt på stedet.

– Vi jobber med å få oversikt over situasjonen for det har vi ikke per nå, sier innsatslederen klokken 22.40.

Det er stor røykutvikling og åpne flammer på stedet.

Huset ligger tett opptil nabohusene som nå er evakuert fordi det er spredningsfare på stedet.

– Vi har kjørt ut med flere biler, og er i gang med slukkearbeidet, sier Runar Korneliussen, operatør på 110-sentralen.