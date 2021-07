Denne uka hørte biolog Rune Muladal rykter om at en brugde, Norges største hai, satt fast i et fiskegarn ved Nesseby i Øst-Finnmark.

Han var ikke vanskelig å be – brugden skulle reddes.

Biologen var raskt på plass med dykkerdrakten på. I lag med en lokal fisker og en annen dykker prøvde han å frigjøre den ti meter lange haien.

– Haien sto med hele hodet surret inn i hele laksebruket. Vi tenkte at det her ser ikke bra ut, den kommer ikke til å klare seg.

Muladal synes det så mørkt ut da de først så hvor innviklet haien var. Rune Muladal

De tre var bekymret for at haien skulle kantre båten, men til slutt gikk de to dykkerne ut i vannet. Dykkerne tok seg god tid til å kutte opp garnet i håp om å få brugden ut i god behold.

– Vi sagde bort alt av tråd i noten slik at den kunne slippe ut.

Heldigvis endte det godt denne gangen.

– Det var en helt absurd opplevelse, men da vi var ferdige, svømte den rolig av gårde, ut på dypet.

Glad for at det denne gangen endte godt

Forskeren Claudia Junge ved Havforskningsinstituttet forklarer at det er vanskelig for den store haien å komme seg ut av fiskegarn når den først har satt seg fast.

– Jeg mener det er helt fantastisk at de klarte å redde brugden ut av garnet.

Hun forsker på haien som man kan finne langs norskekysten, og er svært glad for at det gikk bra denne gangen.

Hun sier at det som regel ikke ender slik, at brugdene ofte sitter lenge fast i garnet før de oppdages.

Forsker Claudia Junge skryter av de tre som reddet brugden i Varangerfjorden. Foto: Privat

En nysgjerrig hai

Selv om brugden er en hai, kan forskeren berolige med at den ikke har tenner og lever på å filtrere plankton. Junge synes at brugden er en helt fantastisk art, oppfordrer folk til å slå av motor og bare observere den om man får sjansen.

– Slå av motoren og sitt rolig i båten. Da er sjansen stor for at brugden kommer til deg, for den er ganske nysgjerrig.

Kanskje det var nysgjerrigheten som fikk brugden i Varangerfjorden inn i garnet, men takket være hjelpen fra blant annet Muladal, svømmer den fortsatt rundt i fjorden. Muladal sitter nå igjen med det han beskriver som en mektig naturopplevelse.

– Det var virkelig hyggelig å kunne gjøre det. Man blir jo litt rørt av sånne store dyr som går seg fast i redskaper og er helt hjelpeløst. Det føltes veldig godt.