I november i fjor ble et manipulert bilde av ordføreren i Sør-Varanger delt i en åpen gruppe på Facebook.

På bildet kunne man se Magnus Mæland (H) med en angrepsdrone rettet mot hodet.

Nå er én person siktet i saken.

– Personen er siktet for trusler, sier politiadvokat Marit Valan i Finnmark politidistrikt.

I november skrev NRK at Facebook-profilen som delte bildet sannsynligvis var falsk. Blant annet var profilbildet trolig laget ved hjelp av kunstig intelligens.

Politiadvokat Valan sier at hun ikke kan si noe mer om hvem som er siktet i saken.

– Det jeg kan si er at saken er ferdig etterforsket og klar til påtaleavgjørelse, sier hun.

Facebook-profilen som la ut det manipulerte bildet brukte dette profilbildet. Foto: Skjermdump fra Facebook

– Viktig å prioritere trusler mot politikere

Det manipulerte bildet ble delt etter markeringen av 25. oktober, som er årsdagen for markeringen av Øst-Finnmarks frigjøring i 1944.

På grunn av Russlands krigføring i Ukraina avlyste Sør-Varanger kommune fellesmarkering med russiske myndigheter, som tidligere var vanlig.

Under markeringen havnet også ordføreren i konflikt med den russiske konsulen i Kirkenes.

I etterkant ble Mæland sjikanert i en åpen Facebook-gruppe. Det var også i denne gruppen at det manipulerte bildet ble lagt ut.

Ordfører Magnus Mæland sier at det er bra at politiet nå har tatt ut en siktelse i saken.

– Det er et tegn på at politiet og påtalemyndigheten tar dette alvorlig. Det er veldig viktig at man prioriterer trusler mot politikere for å beskytte demokratiet, sier han.

Ordfører Magnus Mæland sier det er viktig at trusler mot politikere prioriteres. Foto: Kristina Kalinina / NRK

– Løgn og bedrag

I et debattinnlegg fra 25. juni i Aftenposten skrev Mæland at det var tatt ut en siktelse i saken.

– Vi må alltid huske at et av de viktigste verktøyene autoritære og totalitære regimer, som Russland, er propaganda, sier Mæland til NRK.

Han understreker at propaganda som dette når mange, og at det derfor er viktig å bekjempe den.

– Det er min plikt å være tydelig på hva som skjer og bekjempe det. Propaganda forgifter sinnet vårt og forsurer debatter. Og det er rett og slett løgn og bedrag, sier han.