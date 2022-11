En person funnet omkommet i bil

Politiet bekrefter nå at de har funnet en omkommet person i en bil i sjøen i Harstad.

Politiet har lett etter en en eldre kvinne i slutten av 70-årene som har vært borte fra hjemmet sitt siden tirsdag, og pårørende hadde meldt henne savnet.

Bilen, som tilhører kvinnen, ble funnet tidligere i dag i havnebassenget.

Det er foreløpig ikke bekreftet at det er den savnede kvinnen som er funnet, men pårørende er varslet om at det er gjort et funn.

Politiet vil sammen med dykkere forsøke å heve bilen i løpet av kvelden, opplyser Troms politidistrikt.